Uma mulher de 59 anos ficou ferida após o carro em que estava ser atingido por uma carreta na tarde desta quinta-feira (1º), na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, entre Itupeva e Jundiaí.

Segundo informações divulgadas pelo JR Jundiaí, a motorista de um carro teria reduzido a velocidade na faixa de rolamento. Na sequência, uma carreta, com placas de Madirituba (PR), que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu o veículo.

Com a força da colisão, o carro capotou e a motorista ficou presa às ferragens. Ela foi resgatada pelas equipes de atendimento e transportada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, até o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas.