Mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social podem solicitar o Auxílio-Aluguel, benefício do Governo do Estado de São Paulo que oferece apoio financeiro para o afastamento do agressor e a reconstrução da vida com mais segurança e autonomia.

Implementado em fevereiro de 2025 pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o programa paga R$ 500 por mês durante seis meses, com possibilidade de renovação por igual período, conforme os critérios definidos.

Quem pode receber