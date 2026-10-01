Ritmos, instrumentos e manifestações da cultura nordestina ganharam diferentes interpretações na quinta etapa da 11ª edição do Festival de Música da Fundação CASA, o MusiCASA, realizada nesta segunda-feira (28/9), no Sesc Jundiaí. Ao todo, 58 adolescentes de oito centros das regiões Metropolitana de São Paulo, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Campinas participaram da programação, que percorreu o forró, o baião, a ciranda, o maculelê, o samba de coco e outras referências da música popular brasileira.

A edição deste ano propôs aos participantes uma aproximação com a diversidade cultural e musical do Nordeste, a partir de referências tradicionais e contemporâneas. Os adolescentes tiveram contato com diferentes gêneros e manifestações e desenvolveram releituras de obras conhecidas, composições próprias, arranjos instrumentais e trabalhos coletivos.

No CASA Atibaia, os “Curimbeiros de Atibaia” combinaram maculelê, atabaque e cantigas em homenagem à Bahia e às suas tradições. A proposta deu continuidade ao trabalho desenvolvido pelo grupo com elementos da cultura de matriz africana e explorou uma manifestação que reúne dança, música e movimentos com bastões. O repertório incluiu “Força Baiana” e “Boa Noite”.