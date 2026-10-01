A Motiva Autoban realizará, neste sábado (3), uma operação para o alteamento da passarela localizada no km 19+109 da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Os trabalhos serão realizados nos dois sentidos da rodovia, das 22h às 5h.

Para garantir a segurança durante a execução do serviço, serão realizados três comboios em cada sentido de tráfego. Cada operação terá duração mínima de 20 minutos e começará a partir das 22h.

Nos intervalos entre os comboios, a faixa 1, localizada à esquerda, será interditada nos dois sentidos para permitir os ajustes e procedimentos necessários à realização do serviço.