A Motiva Autoban realizará, neste sábado (3), uma operação para o alteamento da passarela localizada no km 19+109 da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Os trabalhos serão realizados nos dois sentidos da rodovia, das 22h às 5h.
Para garantir a segurança durante a execução do serviço, serão realizados três comboios em cada sentido de tráfego. Cada operação terá duração mínima de 20 minutos e começará a partir das 22h.
Nos intervalos entre os comboios, a faixa 1, localizada à esquerda, será interditada nos dois sentidos para permitir os ajustes e procedimentos necessários à realização do serviço.
A passarela do km 19 passa por uma obra de readequação de gabarito desde 6 de abril. De acordo com a Motiva Autoban, a intervenção tem previsão de duração de cinco meses.
O trabalho tem como objetivo elevar a altura da estrutura de 5,40 metros para 5,70 metros. Durante a execução da obra, a passarela permanece transitável para os usuários.
A intervenção conta com investimento de R$ 3,7 milhões. A primeira fase dos trabalhos foi realizada das 8h às 17h. Já a segunda e última etapa ocorre no período noturno, das 22h às 5h.
Segundo a concessionária, toda a área da obra contará com sinalização reforçada para orientar e garantir a segurança dos pedestres. Também será instalado um portão de acesso para aumentar a segurança dos usuários durante a execução dos serviços.