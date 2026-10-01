A informação foi divulgada pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, após reunião com Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Segundo o ministro, Greer se comprometeu a encaminhar ao Brasil as exigências norte-americanas envolvendo setores específicos da economia, incluindo questões tarifárias e não tarifárias.
Embora não tenha estabelecido uma data exata, o representante dos EUA teria indicado que o documento poderá ser enviado dentro de três a quatro semanas, possivelmente no início de novembro.
O encontro foi a primeira reunião presencial bilateral de alto nível entre os dois países desde o anúncio das novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, em julho. A medida estabeleceu uma tarifa adicional de 37,5% e atingiu cerca de 20% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com impactos especialmente sobre setores como o têxtil, calçados e móveis de madeira.
De acordo com Elias Rosa, Greer também demonstrou disposição para buscar um acordo comercial com o Brasil até dezembro. O ministro, no entanto, avaliou que o prazo é curto diante da abrangência das negociações.
“Foi a reunião mais positiva que tivemos”, afirmou Elias Rosa.
O representante comercial dos Estados Unidos não anunciou publicamente os resultados do encontro. Durante a reunião, o governo brasileiro também pediu a suspensão das tarifas enquanto as negociações estivessem em andamento, mas o pedido não foi atendido.
Para os negociadores brasileiros, um dos principais objetivos da reunião era obter dos Estados Unidos uma definição mais clara sobre os pontos que serão discutidos. A expectativa é que o documento apresente setores envolvidos, tarifas, condições de exportação e questões relacionadas à competitividade e ao acesso aos mercados.
O governo brasileiro avalia que essa definição prévia pode estabelecer os limites da negociação e evitar que novas exigências sejam apresentadas sucessivamente ao longo das conversas.
A reunião ocorre em meio ao período eleitoral brasileiro. A eleição presidencial está marcada para os próximos dias, e integrantes do governo Trump já manifestaram preferência pelo senador Flávio Bolsonaro, principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa, segundo o texto publicado pelo UOL.
O cenário político, porém, não alterou o objetivo central da reunião para os negociadores brasileiros: estabelecer uma base formal para que Brasil e Estados Unidos possam avançar nas discussões comerciais nos próximos meses.