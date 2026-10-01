A informação foi divulgada pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, após reunião com Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Segundo o ministro, Greer se comprometeu a encaminhar ao Brasil as exigências norte-americanas envolvendo setores específicos da economia, incluindo questões tarifárias e não tarifárias.

Embora não tenha estabelecido uma data exata, o representante dos EUA teria indicado que o documento poderá ser enviado dentro de três a quatro semanas, possivelmente no início de novembro.

O encontro foi a primeira reunião presencial bilateral de alto nível entre os dois países desde o anúncio das novas tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, em julho. A medida estabeleceu uma tarifa adicional de 37,5% e atingiu cerca de 20% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com impactos especialmente sobre setores como o têxtil, calçados e móveis de madeira.