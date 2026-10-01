A Viação Itupeva, responsável pelo transporte público municipal, reforçou sua frota com a aquisição de dois novos micro-ônibus, que inicialmente serão destinados ao atendimento das linhas que passam pelos bairros Parque das Hortênsias e Santa Elisa.

Os veículos, da marca Mercedes-Benz, possuem capacidade para 36 passageiros cada, sendo 22 sentados e 14 em pé, ampliando a capacidade de transporte disponibilizada aos usuários dessas linhas. A aquisição foi realizada com investimento próprio da Viação Itupeva.

Inicialmente, os novos ônibus serão incorporados às linhas do Parque das Hortênsias e Santa Elisa. No entanto, a operação poderá sofrer alterações de acordo com a demanda registrada. O objetivo é que estes dois novos micro-ônibus supram a necessidade de atendimento de veículos de menor porte em determinados horários e regiões.