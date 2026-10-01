01 de outubro de 2026
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EM ITUPEVA

Parque das Hortênsias e Santa Eliza ganham novos micro-ônibus

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Veículos foram adquiridos com investimento próprio da empresa e possuem capacidade para transportar até 36 passageiros
Veículos foram adquiridos com investimento próprio da empresa e possuem capacidade para transportar até 36 passageiros

A Viação Itupeva, responsável pelo transporte público municipal, reforçou sua frota com a aquisição de dois novos micro-ônibus, que inicialmente serão destinados ao atendimento das linhas que passam pelos bairros Parque das Hortênsias e Santa Elisa.

Os veículos, da marca Mercedes-Benz, possuem capacidade para 36 passageiros cada, sendo 22 sentados e 14 em pé, ampliando a capacidade de transporte disponibilizada aos usuários dessas linhas. A aquisição foi realizada com investimento próprio da Viação Itupeva.

Inicialmente, os novos ônibus serão incorporados às linhas do Parque das Hortênsias e Santa Elisa. No entanto, a operação poderá sofrer alterações de acordo com a demanda registrada. O objetivo é que estes dois novos micro-ônibus supram a necessidade de atendimento de veículos de menor porte em determinados horários e regiões.

Posteriormente, conforme a movimentação e a demanda de passageiros, os veículos com maior ocupação serão remanejados para outras linhas que necessitem de maior capacidade de transporte, buscando adequar a oferta de veículos às necessidades dos usuários.

Nova frota

Em dezembro de 2025, a Viação Itupeva já tinha realizado a entrega de 10 novos ônibus que passaram a integrar a frota do transporte público municipal. Ainda em 2025, o município já havia incorporado dois novos micro-ônibus, totalizando 12 veículos zero quilômetro entregues no ano passado.

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