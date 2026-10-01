O Procon de Jarinu convida todos os munícipes para participarem das palestras gratuitas promovidas pelo Procon-SP neste mês de outubro. A programação aborda temas importantes do cotidiano dos consumidores.

As palestras são voltada à orientação e à educação para o consumo, e serão realizadas de forma on-line, pela plataforma Microsoft Teams, além de uma atividade presencial na sede do Procon-SP, em São Paulo.

Entre os temas programados estão Direitos Básicos do Consumidor, Relações e Consumo na Era Digital, Consumo e Meio Ambiente, Armadilhas do Consumo, Orientação Financeira e Jogos e Apostas.