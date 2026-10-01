O Procon de Jarinu convida todos os munícipes para participarem das palestras gratuitas promovidas pelo Procon-SP neste mês de outubro. A programação aborda temas importantes do cotidiano dos consumidores.
As palestras são voltada à orientação e à educação para o consumo, e serão realizadas de forma on-line, pela plataforma Microsoft Teams, além de uma atividade presencial na sede do Procon-SP, em São Paulo.
Entre os temas programados estão Direitos Básicos do Consumidor, Relações e Consumo na Era Digital, Consumo e Meio Ambiente, Armadilhas do Consumo, Orientação Financeira e Jogos e Apostas.
As palestras on-line serão realizadas sempre das 14h às 15h30, nas seguintes datas:
- 6/10 – Direitos Básicos do Consumidor
- 8/10 – Relações e Consumo na Era Digital
- 13/10 – Consumo e Meio Ambiente
- 15/10 – Armadilhas do Consumo
- 20/10 – Orientação Financeira
- 22/10 – Jogos e Apostas
Além da programação on-line, no dia 7 de outubro, das 9h às 11h, será realizada uma palestra presencial sobre Orientação Financeira, no auditório do Procon-SP, localizado na rua Conselheiro Furtado, 503, 2º andar, no bairro da Liberdade, em São Paulo.
As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.procon.sp.gov.br/palestras/
A iniciativa, da Escola de Proteção do Direito do Consumidor, contribui para ampliar o acesso à informação e fortalecer o conhecimento dos consumidores sobre seus direitos, responsabilidades e práticas de consumo consciente.
O Procon Jarinu, que integra a Secretaria de Assuntos Jurídicos, fica no Centro de Soluções, na avenida Ernesto de Moraes, 333, Centro. Para orientações ou informações, acione o Procon Jarinu no (11) 4887-1392 ou via procon@jarinu.sp.gov.br.