Neste mês, o Hospital e Maternidade Várzea Paulista (HMVP) começa uma nova fase: a realização das primeiras pequenas cirurgias — as vasectomias (procedimentos de urologia) já na semana que vem e, logo após, as cirurgias de dermatologia sem fins estéticos; as datas serão definidas a partir das agendas das equipes. O equipamento municipal passa a reduzir uma importante demanda regional e a pôr em prática sua vocação cirúrgica.

Novas especialidades passarão a ser contempladas, gradualmente, dentro do processo de implantação prudente e por etapas, segundo as prioridades identificadas na Rede Municipal.

“A fila por cirurgias eletivas constitui um dos principais gargalos assistenciais da região. Nessa modalidade, os procedimentos são realizados em ambiente ambulatorial, sem necessidade de internação hospitalar, permitindo a alta do paciente no mesmo dia”, explica a gestora municipal de Saúde, Maria Aparecida Malta.

Fluxo até ser contemplado