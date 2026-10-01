Neste mês, o Hospital e Maternidade Várzea Paulista (HMVP) começa uma nova fase: a realização das primeiras pequenas cirurgias — as vasectomias (procedimentos de urologia) já na semana que vem e, logo após, as cirurgias de dermatologia sem fins estéticos; as datas serão definidas a partir das agendas das equipes. O equipamento municipal passa a reduzir uma importante demanda regional e a pôr em prática sua vocação cirúrgica.
Novas especialidades passarão a ser contempladas, gradualmente, dentro do processo de implantação prudente e por etapas, segundo as prioridades identificadas na Rede Municipal.
“A fila por cirurgias eletivas constitui um dos principais gargalos assistenciais da região. Nessa modalidade, os procedimentos são realizados em ambiente ambulatorial, sem necessidade de internação hospitalar, permitindo a alta do paciente no mesmo dia”, explica a gestora municipal de Saúde, Maria Aparecida Malta.
Fluxo até ser contemplado
Os homens interessados precisam procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar o atendimento para planejamento familiar. Após essa avalição, eles recebem os devidos encaminhamentos, conforme o fluxo estabelecido pelo município, até o agendamento do procedimento.
Já as pequenas cirurgias de dermatologia não estética contemplarão os pacientes já avaliados no Ambulatório de Especialidades do HMVP e com indicação médica para o procedimento.
Endereços das UBSs
- UBS Cidade Nova ll
Rua Deolinda Caresato Sutti, 200 – Jardim América l
- UBS Jardim Alessandra
Rua Carióba, 299
- UBS Jardim América lll
Rua Itapevi, 140
- UBS Jardim América IV
Rua Itapeva, 200
- UBS Jardim Bertioga
Rua Acácias Mimosas, 495
- UBS Jardim Buriti
Rua 24 de Outubro, 105
- UBS Jardim Cruz Alta
Rua Guaxupé, 93
- UBS Jardim Paulista
Rua Iguapé, 37
- UBS Jardim Promeca
Rua Dinamarca, 41 – Jardim Santa Lúcia
- UBS Vila Marajó
Rua Ananatuba, 268
- UBS Vila Popular
Rua Itaóca, 294
- USF Vila Real
Rua Montes Claros, 30
- UBS Vila Santa Terezinha
Rua Maria Auxiliadora, 110