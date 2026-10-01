O mês de outubro começa com uma programação especial promovida pela Prefeitura de Itatiba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Saúde, com participação da Rede de Voluntárias de Combate ao Câncer de Itatiba e parceiros. A proposta é reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, do diagnóstico precoce e do autocuidado, com ações de conscientização e cuidado com a saúde da mulher.
A partir desta quinta-feira (1º), o Outubro Rosa 2026 ganha espaço na cidade com atividades que vão da inauguração de um novo ambiente de acolhimento no Centro de Convivência do Idoso (CCI) à abertura de uma exposição fotográfica, além de caminhada, palestra, ações de saúde e iniciativas solidárias ao longo do mês.
“Outubro Rosa é um momento importante para trazer esse assunto à tona, mas a prevenção é o ano todo que tem que acontecer. Precisamos estar com os nossos exames em dia e cuidando de nós mesmas, mas os homens também podem ajudar, lembrando a mãe, a irmã, a filha, quem está à sua volta: você fez seus exames? Estão em dia?”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Barbara Zaratini Capeletto de Oliveira.
Inauguração no CCI
A programação do Fundo Social começa nesta quinta-feira, às 14h, no CCI – Centro de Convivência do Idoso, com a abertura oficial do Outubro Rosa e a inauguração do Espaço de Cuidado e Salão de Beleza “Patrícia Alves Pinto”.
O nome do novo espaço é uma homenagem à itatibense nascida em 1972 e falecida em 2018. Filha de Nair Giaretta Alves Pinto e João Alves Pinto, Patrícia morou nos bairros Vila Brasileira e Santa Cruz, estudou na Escola Araújo Campos e trabalhou por toda a vida na Escola Da Vinci. Foi casada com Luis Palladino e é mãe de Leonardo Alves Palladino.
Exposição fotográfica
Na noite desta quinta a partir das 19h, o Plenário Abílio Monte da Câmara Municipal recebe a abertura da 6ª edição da exposição fotográfica “Um Toque de Esperança”, com participação especial do Grupo de Cordas do Conservatório. A mostra permanece em cartaz de 2 a 30 de outubro.
A exposição é uma iniciativa da Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Câmara Municipal e a Rede de Voluntárias de Combate ao Câncer de Itatiba, e apresenta o retrato de dez mulheres que fizeram de suas histórias relatos de coragem e superação.
As fotografias foram produzidas pela profissional Elza Carrara, enquanto a produção e maquiagem ficaram a cargo de profissionais da equipe da Wandda’s Fashion Hair. A decoração e cenografia são de Karina Saab Flores.
“É uma mostra que valoriza histórias inspiradoras e reforça a importância do autocuidado, resgatando a autoestima das mulheres no enfrentamento da doença”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Samantha Giani Massaretti.
As homenageadas da edição 2026 são Camila Carminatti Zanatta Alexandre, Cristiane Braga Marques Carratu, Elisângela Fassina de Oliveira Babini, Janete de Lima Sampaio, Jéssica Regina Santos, Marilsa Rejane Torso, Neire Betereli Rocha, Roberta Massaretti Nascimento, Rosileia Antunes Alves Nascimento e Tatiana Lapa.
Caminhada no Parque Luís Latorre
No sábado (3), o destaque será a Caminhada Outubro Rosa – Prevenção é Vida, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, no Parque Luís Latorre.
A concentração será a partir das 8h, na parte coberta do parque. Também a partir desse horário será realizada a troca de camisetas. A contribuição é espontânea, com a doação de um pacote de bolacha, destinado às ações do Fundo Social.
A caminhada está prevista para começar às 9h, com participação da cantora Sayô, que fará uma apresentação durante o percurso. Após a caminhada, haverá Fit Dance.
Para o percurso, a organização orienta os participantes a levarem garrafinha de água, usarem protetor solar e optarem por calçado confortável.
Palestra pelo FormAção e ação na Casa Rosa
A programação segue no dia 8 (quinta-feira), das 14h30 às 16h, com a palestra “Outubro Rosa – Cuidar do Corpo Também é Cuidar da Mente”, ministrada pela psicóloga Caroline Pitta, no Centro de Capacitação Solidária, pelo programa FormAção, do Fundo Social.
A participação é gratuita e requer inscrição. O cadastro pode ser feito presencialmente, das 8h às 19h, em qualquer unidade do Fundo Social, ou pela internet, pelo endereço bit.ly/FAFSS.
Já no dia 9 (sexta-feira), a Casa Rosa da Mulher, outra unidade do Fundo Social, promove procedimentos de micropigmentação de sobrancelhas e micropigmentação areolar, com Ana Savoy. A ação é destinada a pacientes oncológicas, com liberação médica, que estejam ou não em tratamento.
Os atendimentos precisam ser agendados pessoalmente na Casa Rosa ou pelo telefone (11) 4534-5224. Para a matrícula, é solicitada a doação espontânea de um pacote de bolacha.
A Casa Rosa da Mulher está localizada na avenida Expedicionários Brasileiros, 90, Vila Brasileira.
Sábado da Prevenção
No dia 17, das 8h às 12h, a Secretaria de Saúde de Itatiba promove o Sábado da Prevenção – Especial Outubro Rosa nas unidades de saúde.
A ação terá exames de mamografia, Papanicolau e orientações para as mulheres, ampliando as oportunidades de cuidado e prevenção durante a campanha.
Solidariedade também faz parte da programação
O calendário do Outubro Rosa inclui ainda ações beneficentes promovidas pela Rede de Voluntárias de Combate ao Câncer de Itatiba, com apoio da prefeitura.
No dia 7 (quarta-feira), às 16h, será realizado o Chá Beneficente Outubro Rosa, na Fazenda Dona Inês. Os convites devem ser adquiridos antecipadamente junto à Rede de Voluntárias.
Já no dia 21 (quarta-feira), às 13h30, o Itatiba Esporte Clube recebe a Tarde Beneficente Outubro Rosa 2026. As cartelas podem ser adquiridas na sede da Rede de Voluntárias de Combate ao Câncer de Itatiba ou no próprio dia do evento.
“Temos muita coisa acontecendo e as informações podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura e pelas redes sociais do Fundo Social. O mais importante é que todos participem desse momento de conscientização e ajudem a levar essa mensagem para dentro das famílias”, ressalta a primeira-dama Barbara Zaratini Capeletto de Oliveira.