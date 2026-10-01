O mês de outubro começa com uma programação especial promovida pela Prefeitura de Itatiba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Saúde, com participação da Rede de Voluntárias de Combate ao Câncer de Itatiba e parceiros. A proposta é reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, do diagnóstico precoce e do autocuidado, com ações de conscientização e cuidado com a saúde da mulher.

A partir desta quinta-feira (1º), o Outubro Rosa 2026 ganha espaço na cidade com atividades que vão da inauguração de um novo ambiente de acolhimento no Centro de Convivência do Idoso (CCI) à abertura de uma exposição fotográfica, além de caminhada, palestra, ações de saúde e iniciativas solidárias ao longo do mês.

“Outubro Rosa é um momento importante para trazer esse assunto à tona, mas a prevenção é o ano todo que tem que acontecer. Precisamos estar com os nossos exames em dia e cuidando de nós mesmas, mas os homens também podem ajudar, lembrando a mãe, a irmã, a filha, quem está à sua volta: você fez seus exames? Estão em dia?”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Barbara Zaratini Capeletto de Oliveira.

Inauguração no CCI