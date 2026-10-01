Uma empresária de Jundiaí perdeu R$ 560 ao contratar um suposto serviço de conserto de fogão e acabou descobrindo que pode ter sido vítima de uma quadrilha especializada em golpes contra pessoas que procuram prestadores de serviços pela internet. Levantamentos realizados pelo Jornal de Jundiaí, com apoio de fontes policiais, identificaram mais de 20 boletins de ocorrência relacionados ao técnico que esteve na casa da vítima.
O golpe começou depois que a empresária teve problemas com o fogão e, por indicação, acessou uma plataforma que reúne empresas e profissionais prestadores de serviços. Poucos minutos depois de informar que precisava de um técnico, ela recebeu uma ligação de uma mulher que afirmou trabalhar para uma empresa especializada localizada no Centro de Jundiaí.
A empresária aceitou o atendimento e, posteriormente, um homem foi até sua residência. Ele utilizava uma camisa com a identificação de uma empresa de refrigeração de Franco da Rocha.
Após verificar o fogão, o suposto técnico informou que seria necessário substituir uma peça, avaliada em R$ 1.120. Segundo ele, para encomendar o componente seria necessário o pagamento antecipado de metade do valor, ou seja, R$ 560.
Durante a conversa, o homem telefonou para a mulher que havia feito o primeiro contato com a empresária. Os dois encenaram uma discussão sobre a possibilidade de adquirir a peça mediante o pagamento antecipado. Ao final, a mulher forneceu os dados bancários de uma terceira pessoa para que a transferência fosse realizada.
Sem desconfiar do golpe, a empresária fez um PIX de R$ 560. O combinado era que o técnico retornaria em até dez dias, já com a peça necessária para concluir o serviço.
O prazo passou, mas ninguém voltou à residência. Ao procurar novamente a mulher que havia feito o primeiro contato, a empresária ouviu uma história triste, de que o técnico teria ficado doente e, por isso, não poderia realizar o serviço.
Empática, a vítima decidiu aguardar mais alguns dias, mas continuou recebendo justificativas até deixar de ser atendida tanto pela mulher quanto pelo suposto técnico.
MAIS DE 20 BOLETINS
Diante da suspeita de golpe, a empresária forneceu as informações à reportagem do Jornal de Jundiaí, que iniciou uma apuração com auxílio de uma fonte policial. Durante o levantamento, foram identificados mais de 20 boletins de ocorrência envolvendo o mesmo técnico que esteve na residência da empresária. Os registros apontam outras pessoas que também teriam sido prejudicadas após contratar serviços.
As informações levantadas indicam que o homem possui residência fixa na região central de Jundiaí e que a possível quadrilha teria origem em Franco da Rocha, com atuação também em Jundiaí e outras cidades da região.
Em parte dos boletins analisados, as vítimas mencionam o mesmo nome utilizado pela mulher responsável pelo primeiro contato. Em outros registros, porém, aparece um nome diferente.
A apuração também identificou a conta bancária utilizada para receber os R$ 560. Segundo a fonte policial consultada pela reportagem, o titular da conta seria um estelionatário que está, ou esteve preso em uma unidade prisional de Franco da Rocha.
ALERTA
Depois de confirmar que havia sido enganada, a empresária lamentou o prejuízo, mas afirmou ter ficado ainda mais preocupada ao perceber que um homem que, segundo a apuração, pode estar envolvido em outros golpes esteve dentro de sua própria residência.
A orientação policial é para que consumidores redobrem os cuidados ao contratar serviços pela internet. Antes de permitir a entrada de um profissional em casa, é recomendável verificar a existência da empresa, confirmar se o técnico realmente faz parte da equipe e buscar referências sobre o estabelecimento.
Também é recomendado evitar pagamentos antecipados sem antes confirmar a identidade do prestador e a existência da empresa. Quando possível, a orientação é procurar empresas com endereço físico e meios oficiais de contato.
Nos casos em que houver necessidade de pagamento antecipado, o consumidor deve verificar cuidadosamente os dados do beneficiário e desconfiar de transferências para contas de terceiros que não tenham relação aparente com a empresa contratada.