Uma empresária de Jundiaí perdeu R$ 560 ao contratar um suposto serviço de conserto de fogão e acabou descobrindo que pode ter sido vítima de uma quadrilha especializada em golpes contra pessoas que procuram prestadores de serviços pela internet. Levantamentos realizados pelo Jornal de Jundiaí, com apoio de fontes policiais, identificaram mais de 20 boletins de ocorrência relacionados ao técnico que esteve na casa da vítima.

O golpe começou depois que a empresária teve problemas com o fogão e, por indicação, acessou uma plataforma que reúne empresas e profissionais prestadores de serviços. Poucos minutos depois de informar que precisava de um técnico, ela recebeu uma ligação de uma mulher que afirmou trabalhar para uma empresa especializada localizada no Centro de Jundiaí.

A empresária aceitou o atendimento e, posteriormente, um homem foi até sua residência. Ele utilizava uma camisa com a identificação de uma empresa de refrigeração de Franco da Rocha.