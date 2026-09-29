Um jovem cão farejador, de apenas 9 meses e em fase de treinamento pela Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí, fez sua primeira localização de drogas durante um trabalho de faro em uma extensa área de mata no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, nesta segunda-feira (28).

Os GMs Ícaro, Schioser e De Castro, com o K-9 Ragnar, realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, mas não visualizaram suspeitos no local. Os guardas então decidiram aproveitar a oportunidade para treinar o jovem cão, que passou a farejar uma área de mata equivalente ao tamanho de um campo de futebol.

Em pouco tempo, Ragnar localizou centenas de porções de drogas que estavam escondidas na mata. Foi a primeira localização de entorpecentes realizada pelo cão durante seu treinamento.