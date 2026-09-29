Atletas de Jundiaí se destacaram no Campeonato Paulista Aspirante de Judô, disputado no sábado (26), em Marília. A competição reuniu mais de 1.500 judocas classificados de diferentes regiões do Estado, em evento organizado pela Federação Paulista de Judô.

Mateus Cruz foi o principal destaque da equipe ao vencer quatro lutas e conquistar o bicampeonato paulista. O resultado amplia a trajetória do judoca na competição estadual e coloca mais um título no currículo do atleta.

Lakshmi Marie participou pela primeira vez do Campeonato Paulista e também teve bom desempenho. A judoca venceu quatro combates, sofreu uma derrota e terminou a competição na terceira colocação.