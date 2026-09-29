29 de setembro de 2026
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JUDÔ

Jundiaí conquista título no Paulista de Judô

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mateus Cruz vence quatro lutas e é bicampeão; Lakshmi Marie fica com o bronze em Marília
Mateus Cruz vence quatro lutas e é bicampeão; Lakshmi Marie fica com o bronze em Marília

Atletas de Jundiaí se destacaram no Campeonato Paulista Aspirante de Judô, disputado no sábado (26), em Marília. A competição reuniu mais de 1.500 judocas classificados de diferentes regiões do Estado, em evento organizado pela Federação Paulista de Judô. 

Mateus Cruz foi o principal destaque da equipe ao vencer quatro lutas e conquistar o bicampeonato paulista. O resultado amplia a trajetória do judoca na competição estadual e coloca mais um título no currículo do atleta.

Lakshmi Marie participou pela primeira vez do Campeonato Paulista e também teve bom desempenho. A judoca venceu quatro combates, sofreu uma derrota e terminou a competição na terceira colocação.

Jundiaí ainda teve Enzo Rocha, que ficou em quinto lugar após vencer quatro lutas e perder duas. Ana Vitória também participou da competição, mas acabou eliminada na primeira rodada.

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