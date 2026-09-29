29 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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ANDANDO DE CARRO

PM impede grupo de 'varar a madrugada' usando cocaína e maconha

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs localizaram mais de 50 gramas de cocaína, além de maconha
Os PMs localizaram mais de 50 gramas de cocaína, além de maconha

Policiais militares de Itupeva impediram que três homens e um adolescente passassem a noite consumindo cocaína e maconha enquanto circulavam de carro pelas ruas da cidade.

Os PMs faziam patrulhamento quando notaram quatro pessoas em um carro, todas sem o cinto de segurança. Por esse motivo, deram ordem de parada, mas o grupo não obedeceu, dando início a uma perseguição.

O acompanhamento se estendeu por várias ruas, colocando pedestres e outros motoristas em risco. Na avenida Francisco Nakasato, o quarteto finalmente foi abordado.

Dentro do carro, os policiais localizaram mais de 50 gramas de cocaína, além de porções de maconha - os ocupantes inclusive já aparentavam estar sob efeito de drogas.

O condutor confessou que havia pedido ao adolescente que comprasse maconha. Sobre a cocaína, admitiu que a droga já lhe pertencia.

Segundo os envolvidos, eles pretendiam passar a noite consumindo as drogas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e registrada como porte de entorpecentes e corrupção de menores.

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