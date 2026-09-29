Policiais militares de Itupeva impediram que três homens e um adolescente passassem a noite consumindo cocaína e maconha enquanto circulavam de carro pelas ruas da cidade.
Os PMs faziam patrulhamento quando notaram quatro pessoas em um carro, todas sem o cinto de segurança. Por esse motivo, deram ordem de parada, mas o grupo não obedeceu, dando início a uma perseguição.
O acompanhamento se estendeu por várias ruas, colocando pedestres e outros motoristas em risco. Na avenida Francisco Nakasato, o quarteto finalmente foi abordado.
Dentro do carro, os policiais localizaram mais de 50 gramas de cocaína, além de porções de maconha - os ocupantes inclusive já aparentavam estar sob efeito de drogas.
O condutor confessou que havia pedido ao adolescente que comprasse maconha. Sobre a cocaína, admitiu que a droga já lhe pertencia.
Segundo os envolvidos, eles pretendiam passar a noite consumindo as drogas.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e registrada como porte de entorpecentes e corrupção de menores.