Na noite deste sábado (26) por volta das 22h40, policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I) prenderam um homem procurado da Justiça pela rua Visconde de Taunay, na Vila Arens.

Após receberem informações da equipe de monitoramento da cidade, de que um homem em atitude suspeita, circulava próximo dali em uma motocicleta, a equipe se deslocou até o local e conseguiu abordá-lo.

Durante a abordagem e após pesquisa, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela Comarca de São Carlos, por ter descumprido medida protetiva, no âmbito da lei Maria da Penha.