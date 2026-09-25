Um motociclista ficou ferido após uma colisão envolvendo uma moto e um caminhão basculante no início da tarde desta sexta-feira (25), na Avenida Giustiniano Borin, na altura do número 485, em Jundiaí.
Com o impacto, a motocicleta foi parar embaixo do caminhão. Populares que estavam no local utilizaram banners de políticos para proteger a vítima enquanto aguardavam a chegada das equipes de resgate.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o motociclista ao Hospital São Vicente de Paulo. O estado de saúde da vítima não foi informado.
Agentes de Trânsito da Prefeitura sinalizaram a via para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante o atendimento da ocorrência. Uma equipe de motociclistas também acompanhou a ambulância durante o deslocamento até o hospital.
As circunstâncias e a dinâmica da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.