No dia 9 de outubro, a Receita Federal em São Paulo promoverá um novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. Dentre as mercadorias disponíveis nos lotes, os principais destaques são:
- Robôs de atendimento, impressoras 3D, drones, câmeras, projetores e caixas acústicas;
- Smartphones, capas, acessórios, telas e peças para manutenção e reparo de celulares;
- Notebooks, tablets, periféricos e componentes para computadores;
- Automóveis, utilitários, caminhões, cavalos mecânicos, reboques e bicicletas elétricas;
- Veículos na condição de sucata com reaproveitamento de peças;
- Milhares de polidores e cabines secadoras de unhas;
- Toneladas de itens de vestuário, além de mochilas, bolsas e artigos esportivos;
- Equipamentos profissionais de áudio, vídeo e fotografia;
- Equipamentos para automação residencial e estações de energia portáteis;
- Enfeites de Natal, utensílios domésticos, ferramentas e areia em sacos;
- Máquinas de gravação, solda e trabalho em joalheria;
O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 2 de outubro até as 18h do dia 8 de outubro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 9 de outubro (horário oficial de Brasília).
Os lotes estarão disponíveis para visitação, mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 28 de setembro a 7 de outubro. Os endereços e horários para visitação dos lotes, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.
Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados nos locais em que se encontram. Destaca-se que a Receita Federal não se responsabiliza pelo envio ou transporte das mercadorias. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.
Vale ressaltar que o leilão inclui lotes com veículos que possuem restrição judicial ativa (Renajud), sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante adotar as medidas necessárias para a baixa da referida restrição. Lotes compostos por veículos classificados como sucata são destinados exclusivamente a empresas devidamente registradas nos órgãos de trânsito para praticar as atividades de desmontagem, conforme disposto no edital.
O edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página:
https://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/12/2026
É importante salientar que a participação nos leilões eletrônicos da Receita Federal se dá exclusivamente por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.
Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros. Fique atento e evite golpes.
Para todos os lotes há incidência do imposto de competência estadual (ICMS) sobre o valor da arrematação, sendo o cálculo e o recolhimento por conta do arrematante. No entanto, não há incidência de tributos federais.
Neste ano, a Receita Federal implementou uma funcionalidade no Sistema de Leilão Eletrônico para reduzir a apresentação de propostas inexequíveis, exigindo confirmação expressa quando a oferta superar em mais de dez vezes o valor avaliado do lote, sob pena de desclassificação automática.
Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/leilao