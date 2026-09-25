No dia 9 de outubro, a Receita Federal em São Paulo promoverá um novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O certame será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. Dentre as mercadorias disponíveis nos lotes, os principais destaques são:

Robôs de atendimento, impressoras 3D, drones, câmeras, projetores e caixas acústicas;

Smartphones, capas, acessórios, telas e peças para manutenção e reparo de celulares;

Notebooks, tablets, periféricos e componentes para computadores;

Automóveis, utilitários, caminhões, cavalos mecânicos, reboques e bicicletas elétricas;

Veículos na condição de sucata com reaproveitamento de peças;

Milhares de polidores e cabines secadoras de unhas;

Toneladas de itens de vestuário, além de mochilas, bolsas e artigos esportivos;

Equipamentos profissionais de áudio, vídeo e fotografia;

Equipamentos para automação residencial e estações de energia portáteis;

Enfeites de Natal, utensílios domésticos, ferramentas e areia em sacos;

Máquinas de gravação, solda e trabalho em joalheria;

O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 2 de outubro até as 18h do dia 8 de outubro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 9 de outubro (horário oficial de Brasília).

Os lotes estarão disponíveis para visitação, mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 28 de setembro a 7 de outubro. Os endereços e horários para visitação dos lotes, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.