Na noite deste sábado (26) por volta das 21h30, policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I) prenderam em Várzea Paulista um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. Ele foi apresentado e permaneceu preso pelo Plantão Policial de Várzea Paulista.

Durante patrulhamento preventivo pela rua Mato Grosso do Sul, os policiais que estavam alertas, observaram quando o homem, ao notar a equipe, tentou se esconder no interior de um bar. Mas foi alcançado e detido para averiguação.

O abordado possui extensa ficha criminal, sendo 13 passagens pelo crime de tráfico de drogas, 7 passagens por associação ao tráfico e Maria da Penha, entre outros crimes, inclusive pelo crime de homicídio, além de ser faccionado e ter um alto cargo dentro dessa facção criminosa.