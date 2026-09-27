27 de setembro de 2026
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FORÇA TÁTICA

Criminoso faccionado com extensa ficha criminal é preso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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le foi apresentado e permaneceu preso pelo Plantão Policial de Várzea Paulista
le foi apresentado e permaneceu preso pelo Plantão Policial de Várzea Paulista

Na noite deste sábado (26) por volta das 21h30, policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I) prenderam em Várzea Paulista um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. Ele foi apresentado e permaneceu preso pelo Plantão Policial de Várzea Paulista.

Durante  patrulhamento preventivo pela rua Mato Grosso do Sul, os policiais que estavam alertas, observaram quando o homem, ao notar a equipe, tentou se esconder no interior de um bar. Mas foi alcançado e detido para averiguação.

O abordado possui extensa ficha criminal, sendo 13 passagens pelo crime de tráfico de drogas, 7 passagens por associação ao tráfico e Maria da Penha, entre outros crimes, inclusive pelo crime de homicídio, além de ser faccionado e ter um alto cargo dentro dessa facção criminosa.

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