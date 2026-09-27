A Região Metropolitana de Jundiaí reúne municípios com forte atividade econômica, população expressiva e desafios que ultrapassam os limites de cada cidade. Mobilidade, saúde, segurança, infraestrutura, desenvolvimento e preservação ambiental são temas que dependem, em diferentes níveis, da articulação entre prefeituras e os governos estadual e federal.

Apesar do peso da região, a representação política e a destinação de recursos são frequentemente apontadas pelos municípios como desafios. Para mais uma pergunta da série, o Jornal de Jundiaí pergunta aos candidatos quais compromissos pretendem assumir com a RMJ caso sejam eleitos.Lembrando que foi enviada a mesma pergunta para todos os candidatos, mas nem todos enviaram as respostas.

18. COMPROMISSO COM A REGIÃO