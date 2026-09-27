A Região Metropolitana de Jundiaí reúne municípios com forte atividade econômica, população expressiva e desafios que ultrapassam os limites de cada cidade. Mobilidade, saúde, segurança, infraestrutura, desenvolvimento e preservação ambiental são temas que dependem, em diferentes níveis, da articulação entre prefeituras e os governos estadual e federal.
Apesar do peso da região, a representação política e a destinação de recursos são frequentemente apontadas pelos municípios como desafios. Para mais uma pergunta da série, o Jornal de Jundiaí pergunta aos candidatos quais compromissos pretendem assumir com a RMJ caso sejam eleitos.Lembrando que foi enviada a mesma pergunta para todos os candidatos, mas nem todos enviaram as respostas.
18. COMPROMISSO COM A REGIÃO
A Região Metropolitana de Jundiaí reúne cidades economicamente importantes, mas frequentemente reivindica maior representação política e mais recursos dos governos estadual e federal. Se eleito(a), quais serão as três prioridades que o senhor(a) assumirá especificamente com Jundiaí e os municípios da RMJ?
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
FERNANDO PASQUALINO
1 - Buscar recursos federais para o Terminal que Várzea espera há anos e transporte público digno ligando a RMJ. 2 - Vou garantir os recursos necessários para a construção do Hospital Público Veterinário da região. 3 - infraestrutura e mobilidade- vou cobrar da Artesp fiscalização rigorosa das linhas da região, para acabar com o sucateamento, garantir um transporte à altura de cada trabalhador e ampliar as linhas para alcançar mais famílias da região.
FAOUAZ TAHA
Toda área da nossa Região tem que ser prioridade. Além de educação e segurança, elenco aqui a saúde como primordial: buscar recursos para acelerar filas de exames e cirurgias e fazer funcionar o que já existe, focando também na Saúde Mental e na ampliação de centros de convivência para os idosos; esporte com a expansão dos bebedouros públicos e causa animal para buscar mais castrações e microchipagem.
CRISTIANO LOPES
Minhas três prioridades serão: saúde, buscando recursos para viabilizar o Hospital de Clínicas em Jundiaí e ampliar atendimentos regionais; mobilidade, com integração do transporte e avanço do Trem Intercidades; e empreendedorismo e emprego, com menos burocracia, qualificação profissional e apoio aos pequenos negócios. Vou atuar por toda a RMJ, articulando União, Estado e municípios.
JOÃO PAULO
Minhas três prioridades para a RMJ são: 1) reduzir a espera por consultas, exames e leitos, cobrando recursos do Estado para a saúde regional; 2) melhorar ônibus intermunicipais e integrar o Trem Intercidades; 3) ampliar vagas no ensino médio, Etecs e Fatecs, ligando formação e emprego. Como deputado, vou propor leis, destinar emendas, fiscalizar gastos e cobrar metas públicas do governo estadual.
DANILO JOAN
Meu compromisso com Jundiaí e toda a região terá três prioridades: ampliar investimentos na saúde e reduzir filas; melhorar a mobilidade regional, com transporte público eficiente e infraestrutura; e fortalecer educação, qualificação e geração de empregos. Como prefeito, transformei projetos em resultados. Quero levar essa experiência à Assembleia e garantir mais recursos para a RMJ.
DR. CABOCLO
Obter emendas é aprovar pautas de Governo mesmo sendo contra. É troca de princípios por dinheiro. Vou trazer projetos federais para a RMJ: 1) Saúde com AME 24h regional. 2)Logística e tecnologia: integração do Porto Seco de Jundiaí à ferrovia, Trem Intercidades e polo de Data Centers em Louveira/Itupeva. 3)Água: despoluição do Rio Jundiaí e ICMS Ecológico para a Serra do Japi.
ELLEN MARTINELLI
Jundiaí e nossa região não podem mais ficar sem voz em Brasília. Minhas três prioridades serão: saúde, lutando por um novo Hospital Regional; segurança, com tecnologia, integração entre as cidades e uma DDM 24h para atender toda a região; e inclusão, ampliando políticas para pessoas com deficiência e famílias atípicas. Vou buscar recursos e cobrar resultados.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Minhas prioridades serão saúde, mobilidade e desenvolvimento. Vou buscar recursos para ampliar consultas, exames e cirurgias e fortalecer os hospitais da região; destravar obras viárias que conectem as cidades, desafoguem o trânsito e melhorar o transporte intermunicipal; e apoiar infraestrutura, qualificação profissional e investimentos que gerem empregos nos municípios da RMJ.
EDICARLOS VIEIRA
Minhas três prioridades serão saúde, mobilidade e segurança. Na saúde, ampliar leitos, reduzir filas de cirurgias e buscar um novo hospital. Na mobilidade, melhorar o transporte intermunicipal, integrar ônibus ao Trem Intercidades e investir nas rodovias. Na segurança, fortalecer a integração das forças e defender um comando regional. A região precisa ter mais voz e receber investimentos à altura da sua importância.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Como deputado federal, assumirei três prioridades com Jundiaí e os municípios da RMJ: Saúde, Segurança e Mobilidade. Na saúde, lutarei por mais recursos, atendimento e estrutura regional. Na segurança, defenderei nossas forças de segurança e Guardas Municipais e lutarei pela implantação do COPOM na RMJ. Na mobilidade, buscarei investimentos em transporte intermunicipal, rodovias e acessos, conectando melhor toda a região metropolitana.