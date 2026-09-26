A Guarda Municipal de Cabreúva recuperou uma motocicleta que havia sido furtada após receber uma denúncia sobre um veículo abandonado em uma área de mata, próximo ao Camping Colina.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) e se deslocou até o local indicado. Durante a averiguação, os agentes constataram que a motocicleta era produto de furto.

O proprietário foi localizado e informou que o veículo havia sido furtado no dia 23 de setembro.