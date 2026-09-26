Um casal foi detido após ser flagrado com produtos furtados dentro de um supermercado, em Itupeva. A ocorrência aconteceu durante esta semana.

Segundo as informações registradas no caso, a equipe de segurança do estabelecimento abordou os dois após suspeitar da ação. Durante a abordagem, foram encontrados, dentro da bolsa do homem, diversos produtos.

Ao todo, foram localizados oito pacotes de carne a vácuo, 21 embalagens de suco Tang, oito isqueiros e duas cabeças de alho.