26 de setembro de 2026
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CRIME EM JUNDIAÍ

Residência é arrombada e arma de fogo é furtada no Jardim Samamba

Por Redação | Jornal da Região
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal da Região
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Uma residência foi arrombada e uma arma de fogo foi furtada na noite de sexta-feira (25), no bairro Jardim Samambaia, em Jundiaí. A vítima é um empresário de 39 anos.

Segundo o relato da esposa, ela entrou no imóvel pela parte inferior da residência, como costumava fazer, e estranhou o fato de o cachorro estar dentro da casa. Inicialmente, ela acreditou que o marido poderia ter deixado o animal no local.

Ao perceber que havia algo de errado, a mulher verificou a residência e constatou sinais de arrombamento. Durante a verificação, foi identificado o furto de uma arma de fogo que estava no imóvel.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis. A autoria e as circunstâncias do crime ainda serão apuradas.

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