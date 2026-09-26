Uma residência foi arrombada e uma arma de fogo foi furtada na noite de sexta-feira (25), no bairro Jardim Samambaia, em Jundiaí. A vítima é um empresário de 39 anos.

Segundo o relato da esposa, ela entrou no imóvel pela parte inferior da residência, como costumava fazer, e estranhou o fato de o cachorro estar dentro da casa. Inicialmente, ela acreditou que o marido poderia ter deixado o animal no local.

Ao perceber que havia algo de errado, a mulher verificou a residência e constatou sinais de arrombamento. Durante a verificação, foi identificado o furto de uma arma de fogo que estava no imóvel.