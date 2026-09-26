26 de setembro de 2026
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MANDADO ABERTO

Homem procurado é preso após ser identificado no Poupatempo

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem procurado pela Justiça foi preso após ter um mandado de prisão civil identificado durante um atendimento no Poupatempo. O caso ocorreu neste sábado (26).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM após o sistema do Poupatempo apontar que havia uma ordem judicial em aberto contra o homem.

Os policiais se deslocaram até o local e realizaram a abordagem. Durante a consulta dos dados, foi confirmado um mandado de prisão civil em aberto.

Com apoio do CGP-1, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a delegada de plantão, Caroline Menezes, ratificou a prisão.

Após os procedimentos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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