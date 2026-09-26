Um homem procurado pela Justiça foi preso após ter um mandado de prisão civil identificado durante um atendimento no Poupatempo. O caso ocorreu neste sábado (26).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM após o sistema do Poupatempo apontar que havia uma ordem judicial em aberto contra o homem.

Os policiais se deslocaram até o local e realizaram a abordagem. Durante a consulta dos dados, foi confirmado um mandado de prisão civil em aberto.