A Prefeitura de Itupeva avançou no projeto para a construção de uma nova unidade escolar destinada a atender moradores dos bairros Vila Aparecida e Quilombo. Na última terça-feira (22), a Câmara Municipal aprovou a desafetação de uma área de quase 1,3 mil metros quadrados que, atualmente, é classificada como sistema de lazer.
Com a mudança na destinação do terreno, a Prefeitura poderá dar continuidade aos estudos técnicos e de viabilidade para implantação da futura escola, que deverá atender alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.
Segundo a Secretaria Municipal de Obras, os estudos para avaliar a implantação da unidade já estão em andamento. A desafetação do espaço é uma das etapas necessárias antes do avanço dos procedimentos para execução do projeto.
Demanda na região
A construção da nova escola é considerada uma das prioridades da administração municipal devido à demanda por vagas na região.
Em 2022, o CEMEB Tarsila do Amaral, localizado no Quilombo, teve as atividades paralisadas. Na ocasião, os alunos foram direcionados para o CEMEB Professor Edson Eduardo Ramos da Silva, o que contribuiu para ampliar a demanda atendida pela unidade.
O projeto da nova escola já está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026 da Secretaria Municipal de Educação.
Próximas etapas
Com a aprovação da desafetação, a Prefeitura poderá avançar no desenvolvimento do projeto e na conclusão dos estudos necessários para avaliar a viabilidade da obra.
De acordo com a Secretaria de Obras, após essa etapa ainda serão realizados os demais procedimentos administrativos e técnicos necessários para viabilizar a futura construção da unidade escolar.
A nova escola deverá ampliar a oferta de atendimento educacional para moradores da Vila Aparecida e do Quilombo.