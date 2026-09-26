A Prefeitura de Itupeva avançou no projeto para a construção de uma nova unidade escolar destinada a atender moradores dos bairros Vila Aparecida e Quilombo. Na última terça-feira (22), a Câmara Municipal aprovou a desafetação de uma área de quase 1,3 mil metros quadrados que, atualmente, é classificada como sistema de lazer.

Com a mudança na destinação do terreno, a Prefeitura poderá dar continuidade aos estudos técnicos e de viabilidade para implantação da futura escola, que deverá atender alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, os estudos para avaliar a implantação da unidade já estão em andamento. A desafetação do espaço é uma das etapas necessárias antes do avanço dos procedimentos para execução do projeto.