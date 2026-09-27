Estamos em uma era em que a métrica do sucesso e da relevância passou a ser mensurada em curtidas, visualizações e número de seguidores. Na era do imediatismo digital, criou-se a perigosa ilusão de que a popularidade é um atestado automático de competência. Trata-se de um equívoco conceitual e prático com sérias consequências para a vida em sociedade: o tamanho da plateia não certifica a qualidade do discurso, não garante a veracidade das informações e tampouco reflete a profundidade do conhecimento de quem fala.

É fundamental compreender que o alcance é apenas uma medida de atenção, e a atenção pode ser capturada pelas mais diversas razões — muitas vezes, pelas vias mais banais. Discursos simplistas, sensacionalismo, apelos emocionais e promessas fáceis encontram terreno fértil no ecossistema das redes sociais porque exigem pouco esforço cognitivo do leitor ou ouvinte. No entanto, ser ruidoso não significa estar certo. Um argumento sem sustentação continua sendo frágil, ainda que seja replicado por milhões de pessoas.

Por outro lado, a verdadeira autoridade — seja ela técnica, política, acadêmica ou administrativa — exige tempo, repertório e consistência. Não se constrói autoridade do dia para a noite com frases de efeito ou atalhos estratégicos. Ela é o resultado direto do estudo continuado, do trabalho prestado, da coerência de atitudes ao longo dos anos e da capacidade de entregar resultados concretos. Quem possui verdadeira autoridade é capaz de expor o caminho pelo qual construiu o seu raciocínio, permitindo que a sociedade avalie criticamente suas conclusões.

O grande desafio da atualidade reside na facilidade com que confundimos esses dois conceitos. Acompanhar a trajetória de uma liderança, verificar a veracidade de suas declarações, questionar suas fontes e analisar seu histórico dá trabalho. Exige tempo e disposição intelectual. Diante do excesso de informações a que fomos submetidos diariamente, o cérebro humano tende a buscar atalhos. Olhar para o número de seguidores ou para a quantidade de aplausos tornou-se uma métrica conveniente, porém profundamente enganosa.

Quando a sociedade passa a aceitar a popularidade como prova de verdade, abrem-se as portas para a irresponsabilidade. Se aqueles que detêm o conhecimento, a experiência e a seriedade se recusam a comunicar suas ideias de maneira acessível e moderna, o espaço público é inevitavelmente ocupado por discursos vazios. A boa comunicação não é um luxo, mas uma ferramenta indispensável de gestão, transparência e cidadania. É o veículo necessário para que a responsabilidade pública e a profundidade técnica alcancem as pessoas.

Portanto, profundidade e grande alcance não devem ser vistos como elementos antagônicos. Aqueles que passaram anos construindo conhecimento e experiência têm o dever de desenvolver meios eficazes para traduzir ideias complexas em linguagens claras, compreensíveis e atraentes. O objetivo não é utilizar o tamanho da audiência para provar que se tem razão, mas garantir que ideias sólidas, pautadas na ética e na verdade, cheguem ao maior número possível de cidadãos.

A maturidade de uma sociedade mede-se pelo rigor com que ela escolhe suas referências. Precisamos aprender a filtrar o ruído e a valorizar o conteúdo. Cabe a cada um de nós exercer um olhar mais crítico, questionando não apenas quem está falando ou quantas pessoas estão ouvindo, mas o valor real, a coerência e a responsabilidade por trás de cada palavra.

Miguel Haddad é ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal