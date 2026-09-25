O governo federal determinou a retirada de 1.367 páginas e perfis ligados à divulgação de bets irregulares no Facebook e no Instagram. A ação foi realizada após o Laboratório de Operações Cibernéticas, o Ciberlab, identificar contas que direcionavam usuários para plataformas de apostas que operavam fora das regras estabelecidas no país.

A medida foi confirmada nesta quinta-feira (24) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, foram identificadas 1.274 páginas no Facebook e 93 perfis no Instagram.

Segundo o ministério, os perfis divulgavam propagandas, vídeos, links e outros conteúdos utilizados para encaminhar internautas a sites de apostas considerados irregulares. Antes de solicitar a retirada das contas, o Ciberlab preservou conteúdos considerados relevantes para as investigações.