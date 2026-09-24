A Prefeitura de Jundiaí reúne aproximadamente R$ 65 milhões em investimentos em projetos e intervenções no Jardim São Camilo, Jardim Tarumã, Jardim Tamoio e áreas do entorno. As ações estão em diferentes etapas e abrangem áreas como saúde, habitação, mobilidade, infraestrutura, segurança viária, lazer e meio ambiente.
Entre as intervenções previstas estão obras de contenção de encostas, drenagem, acessibilidade, requalificação de espaços públicos, arborização, construção de novas moradias e melhorias habitacionais.
Parque Mirante São Camilo terá requalificação
No Parque Mirante São Camilo, a Prefeitura avança para uma nova etapa de licitação das obras de requalificação das áreas livres do bairro. O projeto prevê a implantação de escadarias, travessias seguras e estruturas de circulação entre o São Camilo e a Vila Aparecida.
Também estão previstas obras de contenção de encostas, muros de arrimo e sistemas de drenagem convencional e sustentável, com a implantação de jardins de chuva e canteiros drenantes.O projeto ainda contempla praças, áreas de brincar, quadra poliesportiva recreativa, pista de skate, jardins e espaços de convivência, além do plantio de mais de 100 árvores nativas.
O projeto começou a ser desenvolvido em 2018, com participação da comunidade, e voltou a ser apontado como prioritário por moradores e lideranças em 2025.
Ruas e espaços públicos serão requalificados
Nos bairros Jardim Tarumã e São Camilo, serão requalificados 9.385,60 metros quadrados de vias e espaços públicos, principalmente nos trajetos próximos a escolas e equipamentos públicos. O projeto também prevê duas minipraças, instalação de bancos e lixeiras, cobertura em pontos de ônibus, áreas verdes e o plantio de 47 novas árvores.
As intervenções incluem trechos das ruas Idalina Gonçalves Dias, Distrito Federal, Bahia e Rio de Janeiro, com implantação de novos passeios acessíveis, travessias, piso tátil, pavimentação, melhorias na drenagem e sinalização viária.
Também estão previstas intervenções em diferentes vias para contenção e estabilização de encostas, incluindo trechos da Travessa Jovelina Pereira da Silva, Travessa Ozias Vieira Ramos e Viela Maria Rosa da Cruz. As áreas foram identificadas pela Prefeitura e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), por meio do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), entregue ao município no fim de 2025.
A proposta foi desenvolvida pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) e de Mobilidade e Transporte (SMMT), com base nos conceitos de Sistemas Seguros e Visão Zero.
São Camilo terá 200 novas moradias
Na área de habitação, o Jardim São Camilo deverá receber 200 novas unidades habitacionais por meio do Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 e do programa de Provisão de Moradia. Serão 160 unidades no Campinho, na Avenida Giustiniano Borin, e outras 40 na Rua José Maria Whitaker. O investimento estimado é de R$ 33,6 milhões.
As iniciativas estão na fase de credenciamento de construtoras pelo município e aguardam aprovação do agente financeiro para posterior habilitação por portaria do Ministério das Cidades. Os projetos também estão em desenvolvimento.
Já o programa CDHU Viver Melhor prevê melhorias em imóveis localizados na região da Rua Idalina Gonçalves Dias e no entorno. O investimento estimado é de R$ 10,2 milhões, com possibilidade de aplicação de até R$ 40 mil por residência.
O processo está na fase de licitação das construtoras pela CDHU, com previsão de início das obras em novembro.
UBS Tamoio será ampliada
Na área da saúde, a UBS Tamoio passa por uma obra de ampliação e modernização com investimento de aproximadamente R$ 6,6 milhões. A passará de 507,53 metros quadrados para 1.128 metros quadrados. Com a ampliação, a unidade será a maior UBS do município em área construída.
Após a conclusão das obras, a unidade contará com 16 consultórios, sendo três odontológicos e um destinado à reabilitação. Também serão ampliados ou implantados espaços para farmácia, vacinação, medicação, curativos, atividades coletivas, emergência e observação, além de uma área destinada à orientação sobre amamentação.
De acordo com a Prefeitura, as obras estão sendo realizadas sem interrupção dos atendimentos à população.