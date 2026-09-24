Entre as intervenções previstas estão obras de contenção de encostas, drenagem, acessibilidade, requalificação de espaços públicos, arborização, construção de novas moradias e melhorias habitacionais.

A Prefeitura de Jundiaí reúne aproximadamente R$ 65 milhões em investimentos em projetos e intervenções no Jardim São Camilo, Jardim Tarumã, Jardim Tamoio e áreas do entorno. As ações estão em diferentes etapas e abrangem áreas como saúde, habitação, mobilidade, infraestrutura, segurança viária, lazer e meio ambiente.

No Parque Mirante São Camilo, a Prefeitura avança para uma nova etapa de licitação das obras de requalificação das áreas livres do bairro. O projeto prevê a implantação de escadarias, travessias seguras e estruturas de circulação entre o São Camilo e a Vila Aparecida.

Também estão previstas obras de contenção de encostas, muros de arrimo e sistemas de drenagem convencional e sustentável, com a implantação de jardins de chuva e canteiros drenantes.O projeto ainda contempla praças, áreas de brincar, quadra poliesportiva recreativa, pista de skate, jardins e espaços de convivência, além do plantio de mais de 100 árvores nativas.

O projeto começou a ser desenvolvido em 2018, com participação da comunidade, e voltou a ser apontado como prioritário por moradores e lideranças em 2025.