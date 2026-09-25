Um casal foi detido por seguranças de um supermercado em Itupeva, suspeito de furtar peças de carne, pacotes de suco em pó, isqueiros e alho. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os suspeitos à delegacia.

A PM foi chamada pelos seguranças, que já haviam abordado o casal na saída do estabelecimento, após os dois passarem pelo caixa sem pagar pelos produtos.

Com eles, foram encontradas oito peças de carne a vácuo, 21 saquinhos de suco em pó, oito isqueiros e duas cabeças de alho.