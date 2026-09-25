25 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Casal furta carne, sucos e alho: 'estamos passando necessidades'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
NEWTRADE
O casal foi detido após passar pelos caixas sem pagar
O casal foi detido após passar pelos caixas sem pagar

Um casal foi detido por seguranças de um supermercado em Itupeva, suspeito de furtar peças de carne, pacotes de suco em pó, isqueiros e alho. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os suspeitos à delegacia.

A PM foi chamada pelos seguranças, que já haviam abordado o casal na saída do estabelecimento, após os dois passarem pelo caixa sem pagar pelos produtos.

Com eles, foram encontradas oito peças de carne a vácuo, 21 saquinhos de suco em pó, oito isqueiros e duas cabeças de alho.

Aos policiais, os suspeitos alegaram que cometeram o furto por estarem passando por dificuldades financeiras.

Ambos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários