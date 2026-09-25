Mais de 9,3 mil paulistas já utilizaram os Cartórios de Notas para manifestar formalmente a intenção de doar órgãos desde o lançamento da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO), em 2024. A mobilização ganha um marco especial no próximo dia 27 de setembro, quando é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, data criada para estimular a discussão sobre o tema e criar as pessoas a comunicarem aos familiares sua vontade de serem doadoras.
Dados dos Cartórios de Notas mostram que 9.399 transações de AEDO já foram realizadas em São Paulo. Em Jundiaí, são 190 restrições: 108 em 2024, 54 em 2025 e 28 em 2026, segundo os dados mais recentes da plataforma. O estado de São Paulo concentra o maior número de manifestações desde a criação do serviço, com 9.399 transações, seguidas por Paraná (3.818), Rio de Janeiro (2.930), Minas Gerais (2.172) e Rio Grande do Sul (2.012). A AEDO já registra desvantagens em todas as unidades da Federação.
Os números são inseridos em um cenário no qual a demanda por transplantes permanece elevada no país. Dados do Ministério da Saúde divulgados neste mês apontam que mais de 49 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil, sendo cerca de 45 mil por um aro. Somente na fila por uma córnea são 37.719 pessoas, segundo levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), número 15% maior que o registrado em dezembro de 2025.
"São Paulo concentra a maior quantidade de manifestações do país. O dado mostra a capacidade de alcance da AEDO, mas também reforça que ainda há muito espaço para informar a população e estimular conversas familiares capazes de transformar a intenção em doação efetiva", afirma Ana Paula Frontini, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seccional São Paulo (CNB/SP).
Um dos principais desafios tem sido a autorização familiar. No Brasil, a retirada de órgãos após a morte depende da concordância da família, mesmo quando uma pessoa manifesta em vida o desejo de ser doadora. Atualmente, a taxa média de recusa familiar gira em torno de 45%, e entre os motivos apontados está o desconhecimento sobre a vontade do potencial doador, além de dúvidas e receitas relacionadas ao procedimento.
É neste contexto que a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos permite que o cidadão deixe formalmente registrada sua decisão. Criada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), por meio da plataforma e-Notariado, e regulamentada nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a AEDO é gratuita, totalmente digital e permite indicar quais órgãos, tecidos ou partes do corpo a pessoa deseja doar.
Como fazer
O procedimento é gratuito e realizado integralmente pela internet. O interessado acesse a plataforma da AEDO ( www.aedo.org.br ), disponível no e-Notariado, preencha seus dados e escolha um Cartório de Notas para realizar o procedimento.
Na sequência, participe de uma videoconferência com o tabelião para confirmação de sua identidade e de sua vontade. O documento é assinado eletronicamente e passa a integrar a Central Nacional de Doadores de Órgãos, onde pode ser consultado pelos profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes.
O cidadão pode indicar quais órgãos, tecidos ou partes do corpo deseja fazer e revogar a autorização a qualquer momento. Todo o procedimento pode ser realizado em casa, sem necessidade de comparação presencial ao Cartório.