Mais de 9,3 mil paulistas já utilizaram os Cartórios de Notas para manifestar formalmente a intenção de doar órgãos desde o lançamento da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO), em 2024. A mobilização ganha um marco especial no próximo dia 27 de setembro, quando é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, data criada para estimular a discussão sobre o tema e criar as pessoas a comunicarem aos familiares sua vontade de serem doadoras.

Dados dos Cartórios de Notas mostram que 9.399 transações de AEDO já foram realizadas em São Paulo. Em Jundiaí, são 190 restrições: 108 em 2024, 54 em 2025 e 28 em 2026, segundo os dados mais recentes da plataforma. O estado de São Paulo concentra o maior número de manifestações desde a criação do serviço, com 9.399 transações, seguidas por Paraná (3.818), Rio de Janeiro (2.930), Minas Gerais (2.172) e Rio Grande do Sul (2.012). A AEDO já registra desvantagens em todas as unidades da Federação.

Os números são inseridos em um cenário no qual a demanda por transplantes permanece elevada no país. Dados do Ministério da Saúde divulgados neste mês apontam que mais de 49 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil, sendo cerca de 45 mil por um aro. Somente na fila por uma córnea são 37.719 pessoas, segundo levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), número 15% maior que o registrado em dezembro de 2025.