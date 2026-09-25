Na manhã desta sexta-feira (25), um visitante inesperado resolveu se exibir diante das câmeras que monitoravam um dos trechos de rodovia administrados pela Motiva Autoban. Por volta das 7h, um tucano-toco pousou bem em frente ao equipamento instalado no km 1 da Rodovia Adalberto Panzan, no entroncamento com a Rodovia Anhanguera, em Campinas.
Ave apareceu na Rodovia Adalberto Panzan
Sem se importar com o movimento intenso da rodovia, o tucano aconteceu por mais de 12 minutos diante da câmera, em uma verdadeira “sessão de fotos”. As imagens mostram a ave se ajeitando, limpando as penas, abrindo o bico como se estivesse conversando e até observando sua própria imagem refletida na lente.
Flagrantes de animais são comuns nas câmeras da frota, que contam com 110 equipamentos espalhados em diferentes pontos do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Tucanos, gaviões, maritacas e urubus são os visitantes mais comuns. Mas desta vez, quem brilhou foi o tucano-toco, transformando a rotina do monitoramento em um espetáculo da natureza.