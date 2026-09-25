25 de setembro de 2026
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VISITANTE INÉSPERADO

Tucano se mostra para câmera instalada em Campinas

Por Redação | Motiva Autoban
| Tempo de leitura: 1 min
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Por volta das 7h, um tucano-toco pousou bem em frente ao equipamento instalado no km 1 da Rodovia Adalberto Panzan, no entroncamento com a Rodovia Anhanguera, em Campinas
Por volta das 7h, um tucano-toco pousou bem em frente ao equipamento instalado no km 1 da Rodovia Adalberto Panzan, no entroncamento com a Rodovia Anhanguera, em Campinas

Na manhã desta sexta-feira (25), um visitante inesperado resolveu se exibir diante das câmeras que monitoravam um dos trechos de rodovia administrados pela Motiva Autoban. Por volta das 7h, um tucano-toco pousou bem em frente ao equipamento instalado no km 1 da Rodovia Adalberto Panzan, no entroncamento com a Rodovia Anhanguera, em Campinas.


                                        Ave apareceu na Rodovia Adalberto Panzan

Sem se importar com o movimento intenso da rodovia, o tucano aconteceu por mais de 12 minutos diante da câmera, em uma verdadeira “sessão de fotos”. As imagens mostram a ave se ajeitando, limpando as penas, abrindo o bico como se estivesse conversando e até observando sua própria imagem refletida na lente.

Flagrantes de animais são comuns nas câmeras da frota, que contam com 110 equipamentos espalhados em diferentes pontos do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Tucanos, gaviões, maritacas e urubus são os visitantes mais comuns. Mas desta vez, quem brilhou foi o tucano-toco, transformando a rotina do monitoramento em um espetáculo da natureza.

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