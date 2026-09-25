Promotora de Justiça em Jundiaí, Bianca D’Ávila Luchesi Farias participou, na última terça-feira (22/9), da abertura da 28ª Semana da Pessoa Idosa, realizada no Teatro Polytheama. Em sua fala, ela destacou a importância da valorização das pessoas idosas e ressaltou o empenho do Ministério Público com a defesa dos direitos dessa população. A programação da Semana do Idoso segue até 1º de outubro.

Bianca afirmou que a iniciativa representa uma oportunidade não apenas de celebração, mas também de reflexão sobre valores como respeito, gratidão e solidariedade entre as gerações. Segundo ela, as pessoas idosas carregam histórias, experiências e conhecimentos que contribuem para a formação das famílias, da comunidade e da própria cidade.

A promotora disse ainda que a programação do evento deve se traduzir não apenas em espaços de convivência, aprendizado, cultura e alegria, mas também de fortalecimento da responsabilidade coletiva com a garantia de dignidade, autonomia, participação e respeito em todas as fases da vida.