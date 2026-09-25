A Oktober Polo Jundiaí começa a ocupar as ruas da cidade antes mesmo da abertura oficial da festa. Neste sábado, cervejeiros e parceiros do evento participam da tradicional carreata pré-Oktober Polo, levando uma prévia da programação para diferentes regiões de Jundiaí.

A saída está marcada para 9h, na concessionária Volkswagen Liberato, na Vila Arens. Os cervejeiros seguirão em seus beertrucks, incluindo kombis adaptadas com torneiras de chope, em um percurso pelas principais avenidas da cidade.

O trajeto terá duração estimada de uma hora e meia e também contará com a participação do Clube do Triciclo e do Clube do Fusca.