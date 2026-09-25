A Oktober Polo Jundiaí começa a ocupar as ruas da cidade antes mesmo da abertura oficial da festa. Neste sábado, cervejeiros e parceiros do evento participam da tradicional carreata pré-Oktober Polo, levando uma prévia da programação para diferentes regiões de Jundiaí.
A saída está marcada para 9h, na concessionária Volkswagen Liberato, na Vila Arens. Os cervejeiros seguirão em seus beertrucks, incluindo kombis adaptadas com torneiras de chope, em um percurso pelas principais avenidas da cidade.
O trajeto terá duração estimada de uma hora e meia e também contará com a participação do Clube do Triciclo e do Clube do Fusca.
A proposta é apresentar a festa ao público antes da abertura oficial, levando para as ruas alguns dos elementos que estarão presentes na Oktober Polo Jundiaí.
Após o percurso, a carreata seguirá para o Supermercado Dom Olívio, onde será realizada uma confraternização entre cervejeiros, parceiros e público. No local, haverá chope de diferentes cervejarias servido gratuitamente, além de música com DJ.
Festa será realizada no Espaço Expressa
Em 2026, a Oktober Polo Jundiaí terá uma nova casa. Pela primeira vez, o evento será realizado no Espaço Expressa, reunindo cerveja artesanal, gastronomia, música e elementos da cultura alemã.
A edição terá 14 cervejarias, mais de 80 torneiras e mais de 50 estilos de cerveja. A área gastronômica contará com opções de comida típica alemã e mais de 20 expositores. A programação musical terá mais de 20 atrações distribuídas em dois palcos, um interno e outro externo.
Entre os nomes anunciados estão Rock'n Road, Aranhas Amplificadas, Juliana Kosso, Reprise Inédita, Ted Nicotina, Radical Chick, Studio 54, Soul Balanço e Mayara Manga, além da participação da School of Rock.
A programação também terá atrações voltadas à cultura alemã. O Bando do Fritz, banda especializada em apresentações de Oktoberfest, estará presente durante os dois finais de semana. Também estão previstos DJ 70 Polegadas, apresentações de danças típicas alemãs e dois mestres de cerimônias.
O evento terá Espaço Kids, área pet friendly, classificação livre e estacionamento solidário.