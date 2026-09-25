A Prefeitura de Jundiaí criou um grupo técnico para avaliar se a infraestrutura da cidade acompanha o crescimento e a implantação de novos empreendimentos. O trabalho terá apoio de uma Comissão Auxiliar Técnica, com representantes de secretarias municipais, Defesa Civil e DAE. A equipe vai cruzar dados sobre os empreendimentos e a capacidade de serviços e infraestrutura de cada região. Os processos serão classificados em quatro níveis: Verde, Amarelo, Laranja e Vermelho. A análise poderá resultar em parecer favorável. A medida dá continuidade ao decreto que suspendeu por 180 dias novas aprovações urbanísticas na cidade.
Câmara terá duas prestações de contas
A Câmara Municipal de Jundiaí realiza, na próxima semana, duas prestações de contas referentes ao 2º quadrimestre de 2026. Na segunda-feira (28), às 9h, será apresentada a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais e da trajetória da dívida, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na quarta-feira (30), também às 9h, será a vez da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde prestar contas do período. As duas atividades serão realizadas no Plenário da Câmara e são abertas ao acompanhamento da população. Os encontros permitem verificar a situação das contas públicas e a aplicação dos recursos na área da Saúde.
Rotas para idosos avançam na Câmara
O Projeto de Lei nº 15.464/2026, que cria o Programa Municipal de Rotas Seguras e Acessíveis para a Pessoa Idosa, recebeu pareceres favoráveis de três comissões da Câmara de Jundiaí e aguarda inclusão na ordem do dia para votação em Plenário. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, a proposta prevê trajetos que liguem áreas residenciais a locais de interesse, com atenção às condições das calçadas, como buracos, desníveis, degraus e pisos irregulares, além da sinalização. O objetivo é tornar mais seguro o deslocamento a pé da população idosa. A proposta também considera a continuidade e o nivelamento das calçadas no município.
Proteção ao eleitor
A partir de terça-feira (29), cinco dias antes do primeiro turno, eleitores passam a ter proteção contra prisão ou detenção. A regra vale até 6 de outubro, 48 horas após a votação, e tem exceções previstas no Código Eleitoral: flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. A medida integra as regras especiais da reta final das eleições. Para os candidatos, a proteção já está em vigor desde 19 de setembro e também segue até 6 de outubro. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro.
Operação do CNJ contra desembargador
O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) realizou nesta quinta (24) uma operação de correição extraordinária no gabinete do desembargador Newton Pereira Ramos Neto, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). A PF (Polícia Federal) participou, em apoio à Corregedoria Nacional de Justiça, que é vinculada ao CNJ. A ação durou das 14h às 17h. Houve apreensão de documentos e de HDs. A reclamação disciplinar contra Ramos foi endereçada ao CNJ pelo advogado Alex Ferreira Borralho, do Maranhão, e aceita pelo corregedor Benedito Gonçalves, que abriu sindicância contra o magistrado na terça (23). A mulher do magistrado, Camilla Ramos, que também integraria a "turma", frimou um contrato de R$ 470 milhões com o Banco Master.