A Prefeitura de Jundiaí criou um grupo técnico para avaliar se a infraestrutura da cidade acompanha o crescimento e a implantação de novos empreendimentos. O trabalho terá apoio de uma Comissão Auxiliar Técnica, com representantes de secretarias municipais, Defesa Civil e DAE. A equipe vai cruzar dados sobre os empreendimentos e a capacidade de serviços e infraestrutura de cada região. Os processos serão classificados em quatro níveis: Verde, Amarelo, Laranja e Vermelho. A análise poderá resultar em parecer favorável. A medida dá continuidade ao decreto que suspendeu por 180 dias novas aprovações urbanísticas na cidade.

Câmara terá duas prestações de contas

A Câmara Municipal de Jundiaí realiza, na próxima semana, duas prestações de contas referentes ao 2º quadrimestre de 2026. Na segunda-feira (28), às 9h, será apresentada a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais e da trajetória da dívida, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na quarta-feira (30), também às 9h, será a vez da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde prestar contas do período. As duas atividades serão realizadas no Plenário da Câmara e são abertas ao acompanhamento da população. Os encontros permitem verificar a situação das contas públicas e a aplicação dos recursos na área da Saúde.



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