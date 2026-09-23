A tradicional Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega à 34ª edição, de 3 a 25 de outubro, mantendo a programação gastronômica que atrai famílias de Jundiaí e região. Neste ano, a principal novidade é a mudança no formato: a festa será realizada exclusivamente no salão paroquial.
Cerca de 200 voluntários participarão da organização e se revezarão durante os quatro finais de semana do evento. Aos sábados, a programação será das 18h às 22h; aos domingos, das 11h às 15h.
Para o padre Itamar Roque de Moura, pároco da Vila Arens, a continuidade da festa está ligada tanto à tradição quanto aos recursos para a manutenção do trabalho da paróquia. “Queremos manter a tradição da festa e continuar reunindo as famílias que gostam e participam todos os anos. Ao mesmo tempo, a arrecadação é importante para a manutenção da paróquia, para obras de infraestrutura e ações sociais”, afirma.
Bolinho de bacalhau é destaque do cardápio
A gastronomia continua sendo o principal atrativo da festa. O bolinho de bacalhau, um dos itens mais conhecidos do evento, será servido individualmente ou em porção aperitivo com 12 unidades. O cardápio também inclui pastéis de carne, queijo e bacalhau.
Aos domingos, quando são servidos os pratos principais, o público poderá escolher entre opções como bacalhoada com arroz, escondidinho de bacalhau e lasanha de bacalhau. Apesar de manter a identidade portuguesa, a festa incorporou pratos de outras culinárias ao longo dos anos, uma forma de ampliar o cardápio e atender diferentes preferências do público. O cardápio também reúne pratos da culinária italiana, como frango frito e polenta, macarrão ao sugo e à bolonhesa, nhoque ao sugo e à bolonhesa e risoto ao sugo com ervilhas, novidade desta edição.
Aos sábados, também serão oferecidos lanches de calabresa, churrasco e pernil. Para a sobremesa, haverá os tradicionais doces portugueses. O espaço terá ainda comercialização de refrigerantes, cervejas, água e vinho.
“Em nome da paróquia, quero dizer que vamos ficar muito felizes com a presença de todos. Vamos acolher cada pessoa que vier participar da nossa festa. É um momento para reunir as famílias e manter uma tradição que já faz parte da história da Vila Arens”, convida o padre Itamar.
Serviço
34ª Festa Portuguesa da Vila Arens
Datas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de outubro
Local: Salão Paroquial - rua Frei Caneca, 45, Vila Arens
Entrada gratuita
Horários de funcionamento:
Sábados: 18h às 22h
Domingos: 11h às 15h