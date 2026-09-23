A tradicional Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega à 34ª edição, de 3 a 25 de outubro, mantendo a programação gastronômica que atrai famílias de Jundiaí e região. Neste ano, a principal novidade é a mudança no formato: a festa será realizada exclusivamente no salão paroquial.

Cerca de 200 voluntários participarão da organização e se revezarão durante os quatro finais de semana do evento. Aos sábados, a programação será das 18h às 22h; aos domingos, das 11h às 15h.

Para o padre Itamar Roque de Moura, pároco da Vila Arens, a continuidade da festa está ligada tanto à tradição quanto aos recursos para a manutenção do trabalho da paróquia. “Queremos manter a tradição da festa e continuar reunindo as famílias que gostam e participam todos os anos. Ao mesmo tempo, a arrecadação é importante para a manutenção da paróquia, para obras de infraestrutura e ações sociais”, afirma.

Bolinho de bacalhau é destaque do cardápio