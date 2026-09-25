O combate à criminalidade ultrapassa os limites de cada município e exige articulação entre as diferentes forças de segurança. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a integração entre as cidades, o Estado e a União pode ampliar o compartilhamento de informações e o planejamento de ações conjuntas. A tecnologia também passou a fazer parte da estratégia, com videomonitoramento, leitura de placas e sistemas de inteligência já utilizados na região. Em Jundiaí, por exemplo, a Guarda Municipal mantém ações integradas com a Polícia Militar e participa de iniciativas de articulação regional.
PERGUNTA AOS CANDIDATOS:
O combate ao crime depende cada vez mais da integração entre municípios, Estado e União, de inteligência e de tecnologia. Qual deve ser a prioridade para melhorar a segurança pública na RMJ e qual poderá ser a contribuição do senhor(a), caso eleito?
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
FERNANDO PASQUALINO
A prioridade é a integração entre polícias e guardas municipais com tecnologia e inteligência. Crime não respeita divisa, a resposta precisa ser unificada.
Como deputado federal, vou destinar emendas para videomonitoramento, viaturas e equipamentos e articular com o Ministério da Justiça para trazer programas federais à RMJ. Segurança é valorizar quem está na linha de frente e dar condição de trabalho
ANTONIO CARLOS ALBINO
Quem liga 190 não pode esperar! Vou lutar pela instalação de um COPOM na RMJ, garantindo resposta mais rápida e integrada. No Congresso, defenderei recursos, tecnologia e melhores condições para as forças de segurança e Guardas Municipais, além do fortalecimento de seu reconhecimento e atribuições no art. 144 da Constituição. Segurança é prioridade: proteção para nossas famílias e compromisso com a RMJ.
CRISTIANO LOPES
A prioridade é integrar inteligência, dados e tecnologia e enfrentar o crime organizado com firmeza. Como deputado, vou buscar recursos para câmeras, viaturas e guardas municipais, defender medidas mais duras contra criminosos violentos, inclusive a redução da maioridade penal para crimes graves, e apoiar a prevenção social com esporte, qualificação e oportunidades para jovens.
JOÃO PAULO
Como deputado estadual, vou cobrar mais policiais e investigadores para a RMJ, destinar emendas para equipamentos e monitoramento e fiscalizar os resultados por cidade. Também vou articular as sete cidades com PM, Polícia Civil e guardas, usando alertas do Muralha Paulista para orientar operações nas divisas e acessos rodoviários. Segurança precisa chegar aos bairros e proteger quem trabalha e volta para casa.
ELLEN MARTINELLI
Na Região Metropolitana de Jundiaí, a prioridade é integrar as tecnologias dos municípios, ampliar totens e câmeras com identificação facial e fortalecer a integração das forças de segurança. Em Brasília, vou buscar recursos para a região, defender uma DDM 24h para atender toda a RMJ e a redução da maioridade penal para 16 anos.
PADRE SILVIO ANDREI
Segurança se faz com integração, inteligência e firmeza contra o crime organizado. Como deputado federal, vou defender mais recursos para tecnologia, monitoramento, inteligência policial e ações integradas entre municípios, Estado e União, além do combate ao tráfico e à lavagem de dinheiro. Contra o crime organizado, o Estado precisa agir unido, com inteligência e força da lei!
LUIZ FERNANDO MACHADO
Como prefeito, fizemos o maior investimento da história na Guarda Municipal, com mais efetivo e tecnologia. Em Brasília, vou defender leis mais duras para combater a impunidade e punir com rigor quem insiste em cometer crimes. Também vou fortalecer as Guardas e integrar tecnologia e inteligência entre as forças de segurança para aumentar a prevenção e a resposta ao crime
FAOUAZ TAHA
Defendo a implantação de uma Muralha Digital Regional, com câmeras integradas entre os municípios, compartilhamento de informações e monitoramento. Como deputado estadual, vou buscar recursos para ampliar essa estrutura e lutar por uma central de 190 na nossa Região Metropolitana que facilite a eficiência no atendimento de ocorrências locais.
DR. CABOCLO
A RMJ precisa do modelo Goiás do Governador Ronaldo Caiado, do nosso PSD: integração, inteligência e tolerância zero. Prioridade é muralha eletrônica com leitura de placas em toda a RMJ e COI metropolitano unificado com PM, Civil e Guardas com tecnologia. Como deputado, trarei emendas para equipar as forças, criar o Consórcio de Segurança da RMJ e endurecer leis contra roubo de cargas e de veículos.
DANILO JOAN
Em Cajamar, investimos em inteligência, tecnologia e integração das forças de segurança com o Smart Cajamar. Implantamos videomonitoramento 24h, leitura de placas e o Centro de Segurança Integrada, unindo GCM, PM, Polícia Civil e Defesa Civil. Na Alesp, quero fortalecer essa integração na RMJ, ampliar investimentos em tecnologia e valorizar as forças de segurança.
EDICARLOS VIEIRA
O crime não para na divisa das cidades, por isso defendo uma estrutura regional de segurança. Já apresentei moção ao Governo do Estado pela autonomia da Região Metropolitana de Jundiaí nesta área. Precisamos integrar inteligência e dados das forças de segurança, ampliar tecnologia e efetivo e avançar na criação de um Comando Regional da Polícia Militar.