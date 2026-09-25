O combate à criminalidade ultrapassa os limites de cada município e exige articulação entre as diferentes forças de segurança. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a integração entre as cidades, o Estado e a União pode ampliar o compartilhamento de informações e o planejamento de ações conjuntas. A tecnologia também passou a fazer parte da estratégia, com videomonitoramento, leitura de placas e sistemas de inteligência já utilizados na região. Em Jundiaí, por exemplo, a Guarda Municipal mantém ações integradas com a Polícia Militar e participa de iniciativas de articulação regional.

PERGUNTA AOS CANDIDATOS:

O combate ao crime depende cada vez mais da integração entre municípios, Estado e União, de inteligência e de tecnologia. Qual deve ser a prioridade para melhorar a segurança pública na RMJ e qual poderá ser a contribuição do senhor(a), caso eleito?

PROPOSTAS DOS CANDIDATOS



FERNANDO PASQUALINO