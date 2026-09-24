O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou nesta quinta-feira (24) uma correição extraordinária no gabinete do desembargador Newton Pereira Ramos Neto, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A ação teve apoio da Polícia Federal e durou cerca de três horas.

Documentos e equipamentos de armazenamento de dados foram apreendidos durante a operação. A medida ocorre após o CNJ abrir uma sindicância para apurar denúncias relacionadas à atuação do magistrado em processos envolvendo precatórios do setor sucroalcooleiro.

O caso também envolve citações ao desembargador em mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo a reclamação apresentada ao CNJ, Ramos teria atuado em processos de interesse ligados ao banco e a clientes do escritório de advocacia de sua esposa.