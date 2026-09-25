Crescemos sempre ouvindo histórias sobre lugares distantes nos quais todos pareciam muito felizes e tranquilos. Mas, na maioria das vezes, não é em qualquer lugar que é possível encontrar essa estética tão mágica e até nostálgica! Em outras oportunidades, nossos olhos ficam embaçados pelas refregas burocráticas e não percebemos das nossas belezas naturais. É preciso explorar os lugares certos. Tenho visto nas redes sociais o encantamento das pessoas por mais um pôr do sol, por uma manhã radiante, pela mansidão verde da Serra do Japi. Dia destes, o amigo advogado Edgar de Jesus postou uma imagem de um arco-íiris sobre a bela a avenida Nove de Julho, e viralizou no Instagram. Imaginem quando como serão lindos a primavera e o verão!

A rainha primavera, para quem quer vê-la em sua época mais brilhante e florida do ano. Que me perdoe o compositor Sila de Oliveira de Aquarela Brasileira, por lhe tomar de empréstimo alguns versos do seu grande sucesso musical. Nossa terra tem cenário digno de conto de fadas. Vejam que maravilha de cenário, que o artista num sonho genial, escolheu para nossa cidade. Será tela de Jundiaí, em forma de aquarela. Há uma trilha encantadora a ser perseguida.

Passeando pelas cercanias do agradável Parque da Cidade, conheci o encantado e divertido Mundo das Crianças. Caminhando ainda um pouco mais, passamos pelo transparente e serena represa, e deparei com o belíssimo e harmônico Jardim Botânico. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Rua Anchieta coberta por um túnel da natureza de árvores centenárias. Depois de atravessar o arvoredo da Praça da Bandeira, descemos e entramos no cartão postal da cidade, a Avenida Nove de Julho. Das noites de magia da vida noturna. O histórico Córrego do Mato ainda corre com suas águas limpas e transparentes. Caminhando pelas calçadas arborizadas avistamos as frondosas palmeiras do Jundiaíshopping, quais bandeiras agitadas pela suave brisa da serra do Japi. A rotatória das águas mostra que tudo é belo e tem lindo matiz. Na panorâmica arte, o deslize das águas, que circulam por entre as decorativas pedras, contorna os obstáculos e segue seu fluxo natural.

Subimos a avenida Coleta Ferraz, pela calçada bucólica de madeira, cercadas de plantas coloridas, à sombra de frondosas árvores. Seu canteiro central transforma espaços lineares cinzentos em corredores verdes que melhoram o microclima e organizam o tráfego e valorizam a estética urbana. Paramos na saudável praça entre o jardim Paulista e o jardim Santa Adelaide. Lá há um pedaço de mata ciliar, onde do seu seio brota uma nascente de curso de água. Todo o exuberante percurso mostra um cenário digno de muitas árvores, a atrair os olhares sedentos para apreciar as flores que colorem a cidade.

Vislumbrei, nestes dias, uma cena das mais belas que há muito não se via. Dezenas de crianças, colhendo amoras no Parque. Estranho festival da alegria, de quem o celular e a televisão não podem realizar. Tudo isso ainda abrilhantado com o cantar dos pássaros. Eles também voam por este lado natural oferecido. Sentindo em suas asas o melhor abrigo para voarem em liberdade. “Vê o sol iluminando por onde estamos indo”. Neste cenário que se desponta com a chegada da Primavera, dê um tempo a sua paz interior. Essas nossas verdes matas, cachoeiras, este lindo céu azul de anil, emolduram um fantástico quadro. Deixe-se beijar pela suave brisa da serra e vivenciar a beleza de uma delicada orquídea em flor.

Guaraci Alvarenga é advogado