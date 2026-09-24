Uma iniciativa brasileira de economia circular ganhou destaque internacional durante o Fórum Mundial de Economia Circular 2026 (WCEF), realizado em Gandhinagar, na Índia. O reconhecimento ocorreu na quarta-feira (16), durante a sessão “Catalisadores de mudança: liderança jovem e inovações na economia circular”, que reuniu iniciativas voltadas à inovação e à construção de modelos de negócios mais sustentáveis.

A organização, que mantém unidades dedicadas à reciclagem em Cabreúva e Campinas, no interior de São Paulo, participou do evento internacional no ano em que completa 16 anos de atuação.

O CEO da empresa, Marcelo Souza, também preside o Instituto Nacional Aplicado de Economia Circular (INAEC) e coordena o Departamento de Economia Circular do CIESP Jundiaí. Segundo ele, a trajetória da organização acompanha a evolução das discussões sobre economia circular no Brasil.