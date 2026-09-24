Uma iniciativa brasileira de economia circular ganhou destaque internacional durante o Fórum Mundial de Economia Circular 2026 (WCEF), realizado em Gandhinagar, na Índia. O reconhecimento ocorreu na quarta-feira (16), durante a sessão “Catalisadores de mudança: liderança jovem e inovações na economia circular”, que reuniu iniciativas voltadas à inovação e à construção de modelos de negócios mais sustentáveis.
A organização, que mantém unidades dedicadas à reciclagem em Cabreúva e Campinas, no interior de São Paulo, participou do evento internacional no ano em que completa 16 anos de atuação.
O CEO da empresa, Marcelo Souza, também preside o Instituto Nacional Aplicado de Economia Circular (INAEC) e coordena o Departamento de Economia Circular do CIESP Jundiaí. Segundo ele, a trajetória da organização acompanha a evolução das discussões sobre economia circular no Brasil.
De acordo com Souza, quando a empresa iniciou suas atividades, o conceito ainda estava em desenvolvimento no continente. Para o executivo, o país já apresentava potencial para unir capacidade produtiva e práticas voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental.
Trajetória marcada por desafios e crescimento
Antes de alcançar reconhecimento internacional, a empresa passou por um período de dificuldades que chegou a colocar em risco a continuidade das operações. Após um processo de reestruturação, a organização retomou o crescimento e ampliou sua atuação no setor de economia circular.
A trajetória também recebeu reconhecimento no Brasil. Em 2025, a empresa integrou o EXAME Negócios em Expansão, iniciativa da revista Exame voltada a empresas brasileiras que se destacam por suas trajetórias de crescimento.
Com a participação no WCEF 2026, a experiência da organização brasileira passa a ser apresentada em um dos principais eventos internacionais dedicados à discussão sobre economia circular.
Sobre o WCEF 2026
O World Circular Economy Forum (WCEF) reúne países, empresas e representantes de diferentes setores para discutir alternativas ao modelo tradicional baseado em extrair, produzir e descartar.
A proposta da economia circular é ampliar práticas como reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e recursos.
Em 2026, o fórum tem como tema “Economia Circular: Transição para as Pessoas e a Prosperidade”. A programação aborda a circularidade não apenas como uma questão ambiental, mas também como parte das discussões sobre geração de empregos, desenvolvimento econômico e bem-estar social, especialmente em países em desenvolvimento.