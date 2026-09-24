24 de setembro de 2026
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WCEF 2026

Recicladora brasileira é reconhecida em evento de economia

Por Redação | CIESP
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: CIESP
Uma iniciativa brasileira de economia circular ganhou destaque internacional durante o Fórum Mundial de Economia Circular 2026 (WCEF), realizado em Gandhinagar, na Índia
Uma iniciativa brasileira de economia circular ganhou destaque internacional durante o Fórum Mundial de Economia Circular 2026 (WCEF), realizado em Gandhinagar, na Índia

Uma iniciativa brasileira de economia circular ganhou destaque internacional durante o Fórum Mundial de Economia Circular 2026 (WCEF), realizado em Gandhinagar, na Índia. O reconhecimento ocorreu na quarta-feira (16), durante a sessão “Catalisadores de mudança: liderança jovem e inovações na economia circular”, que reuniu iniciativas voltadas à inovação e à construção de modelos de negócios mais sustentáveis.

A organização, que mantém unidades dedicadas à reciclagem em Cabreúva e Campinas, no interior de São Paulo, participou do evento internacional no ano em que completa 16 anos de atuação.

O CEO da empresa, Marcelo Souza, também preside o Instituto Nacional Aplicado de Economia Circular (INAEC) e coordena o Departamento de Economia Circular do CIESP Jundiaí. Segundo ele, a trajetória da organização acompanha a evolução das discussões sobre economia circular no Brasil.

De acordo com Souza, quando a empresa iniciou suas atividades, o conceito ainda estava em desenvolvimento no continente. Para o executivo, o país já apresentava potencial para unir capacidade produtiva e práticas voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental.

Trajetória marcada por desafios e crescimento

Antes de alcançar reconhecimento internacional, a empresa passou por um período de dificuldades que chegou a colocar em risco a continuidade das operações. Após um processo de reestruturação, a organização retomou o crescimento e ampliou sua atuação no setor de economia circular.

A trajetória também recebeu reconhecimento no Brasil. Em 2025, a empresa integrou o EXAME Negócios em Expansão, iniciativa da revista Exame voltada a empresas brasileiras que se destacam por suas trajetórias de crescimento.

Com a participação no WCEF 2026, a experiência da organização brasileira passa a ser apresentada em um dos principais eventos internacionais dedicados à discussão sobre economia circular.

Sobre o WCEF 2026

O World Circular Economy Forum (WCEF) reúne países, empresas e representantes de diferentes setores para discutir alternativas ao modelo tradicional baseado em extrair, produzir e descartar.

A proposta da economia circular é ampliar práticas como reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e recursos.

Em 2026, o fórum tem como tema “Economia Circular: Transição para as Pessoas e a Prosperidade”. A programação aborda a circularidade não apenas como uma questão ambiental, mas também como parte das discussões sobre geração de empregos, desenvolvimento econômico e bem-estar social, especialmente em países em desenvolvimento.

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