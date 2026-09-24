Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de agredir a companheira, que está grávida de cinco meses, e mantê-la trancada dentro de casa, em Várzea Paulista.

A ocorrência foi registrada durante a madrugada, depois que uma parente da vítima recebeu mensagens dela com pedidos de ajuda. Diante do pedido de socorro, a familiar acionou a PM.

Ao chegarem no local, os policiais fizeram contato e localizaram dentro do imóvel a mulher bastante abalada. Ela contou que havia sido agredida pelo companheiro. O homem, por sua vez, admitiu que a empurrou sobre a cama.