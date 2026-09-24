A Praça CEU de Várzea Paulista recebe, no dia 23 de outubro, às 16h, a oficina “Frankenstein e sua prole: criação de vida artificial na literatura e no cinema”, promovida pelo programa Pontos MIS. A atividade será conduzida pelo crítico e pesquisador de cinema Carlos Primati, especialista em cinema fantástico.
A partir do romance “Frankenstein”, publicado por Mary Shelley em 1818, a oficina vai abordar as diferentes adaptações e releituras da obra ao longo dos anos, além de outras produções literárias e cinematográficas que exploram a criação de vida artificial.
Durante o encontro, o público terá contato com um panorama histórico sobre como a literatura e o cinema passaram a representar a criação de seres vivos por meio da magia, da alquimia e, posteriormente, da ciência. A discussão também envolve questões relacionadas à ciência médica, à ética e à filosofia.
Entre as obras que serão analisadas estão “Alraune” (1911), de Hanns Heinz Ewers, e “Androides sonham com ovelhas elétricas?” (1968), de Philip K. Dick, além das adaptações e reinvenções inspiradas pelo clássico de Mary Shelley.
A oficina é destinada a pessoas com 16 anos ou mais e não é necessário realizar inscrição para participar.
A atividade é realizada pelo Museu da Imagem e do Som (MIS), pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Executiva de Cultura e Turismo. O programa também conta com apoio da Prefeitura de São Paulo, além de patrocinadores, apoios institucionais e outras parcerias.