A Praça CEU de Várzea Paulista recebe, no dia 23 de outubro, às 16h, a oficina “Frankenstein e sua prole: criação de vida artificial na literatura e no cinema”, promovida pelo programa Pontos MIS. A atividade será conduzida pelo crítico e pesquisador de cinema Carlos Primati, especialista em cinema fantástico.

A partir do romance “Frankenstein”, publicado por Mary Shelley em 1818, a oficina vai abordar as diferentes adaptações e releituras da obra ao longo dos anos, além de outras produções literárias e cinematográficas que exploram a criação de vida artificial.

Durante o encontro, o público terá contato com um panorama histórico sobre como a literatura e o cinema passaram a representar a criação de seres vivos por meio da magia, da alquimia e, posteriormente, da ciência. A discussão também envolve questões relacionadas à ciência médica, à ética e à filosofia.