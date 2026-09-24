A dez dias do primeiro turno das eleições gerais, os eleitores que pretendem utilizar o e-Título para votar devem ficar atentos ao prazo para baixar e validar o aplicativo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o serviço ficará disponível até as 23h59 do dia 3 de outubro, véspera da votação.
A suspensão durante os dias de eleição tem como objetivo evitar a sobrecarga do sistema e possíveis dificuldades de acesso para os eleitores que deixarem a utilização do aplicativo para a última hora.
O e-Título pode ser utilizado como documento de identificação para votar quando o aplicativo apresentar a fotografia do eleitor. A versão digital, no entanto, precisa ser exibida diretamente na tela do celular ou tablet. Não é permitido apresentar um print ou uma fotografia da tela do aplicativo.
Para utilizar o documento digital no primeiro turno, o eleitor precisa fazer o download do aplicativo e realizar o primeiro acesso até o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas de celulares com sistemas Android e iOS. No primeiro acesso, é necessário informar:
- Nome completo;
- Data de nascimento;
- CPF ou número do título de eleitor;
- Nome dos pais.
Depois, o eleitor deverá confirmar a identidade respondendo às perguntas de segurança apresentadas pelo aplicativo e criar uma senha de acesso.
Nos acessos seguintes, a ferramenta utiliza a validação facial. Com o procedimento concluído, o eleitor pode consultar o título eleitoral digital, o local de votação, além da zona e da seção eleitoral. Eventuais atualizações cadastrais também ficam disponíveis automaticamente no aplicativo.
Eleitores que estejam com o título suspenso ou tenham alguma restrição cadastral podem baixar o e-Título e consultar as informações disponíveis. No entanto, as restrições eleitorais continuam impedindo o exercício do voto.
Por isso, a recomendação é que quem pretende utilizar o aplicativo no primeiro turno faça o download e conclua a validação antes do prazo final, evitando dificuldades de acesso na véspera da votação.