A dez dias do primeiro turno das eleições gerais, os eleitores que pretendem utilizar o e-Título para votar devem ficar atentos ao prazo para baixar e validar o aplicativo. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o serviço ficará disponível até as 23h59 do dia 3 de outubro, véspera da votação.

A suspensão durante os dias de eleição tem como objetivo evitar a sobrecarga do sistema e possíveis dificuldades de acesso para os eleitores que deixarem a utilização do aplicativo para a última hora.

O e-Título pode ser utilizado como documento de identificação para votar quando o aplicativo apresentar a fotografia do eleitor. A versão digital, no entanto, precisa ser exibida diretamente na tela do celular ou tablet. Não é permitido apresentar um print ou uma fotografia da tela do aplicativo.