Os fãs de Sandy e Junior foram surpreendidos nesta quinta-feira (24) com uma publicação conjunta feita pelos irmãos nas redes sociais. A dupla indicou que um novo projeto em parceria está previsto para 2027, em São Paulo.

A publicação, de tom enigmático, apresenta as iniciais “S” e “J” sobrepostas, acompanhadas da inscrição “São Paulo – 2027”. Na legenda, os irmãos escreveram: “E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!”

A mensagem provocou uma reação imediata dos fãs e aumentou as especulações sobre um possível reencontro profissional da dupla. Sandy comentou a repercussão e afirmou estar “amando a reação”. Já Junior escreveu: “Surpresa! Hahaha, por essa vocês não esperavam, né?!”