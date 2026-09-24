Os fãs de Sandy e Junior foram surpreendidos nesta quinta-feira (24) com uma publicação conjunta feita pelos irmãos nas redes sociais. A dupla indicou que um novo projeto em parceria está previsto para 2027, em São Paulo.
A publicação, de tom enigmático, apresenta as iniciais “S” e “J” sobrepostas, acompanhadas da inscrição “São Paulo – 2027”. Na legenda, os irmãos escreveram: “E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!”
A mensagem provocou uma reação imediata dos fãs e aumentou as especulações sobre um possível reencontro profissional da dupla. Sandy comentou a repercussão e afirmou estar “amando a reação”. Já Junior escreveu: “Surpresa! Hahaha, por essa vocês não esperavam, né?!”
Até o momento, os irmãos não informaram qual será o formato do projeto. Ainda não foi confirmado se a novidade será um show único, uma nova turnê, um álbum, uma gravação especial ou outro tipo de produção.
A última grande reunião de Sandy e Junior aconteceu em 2019, com a turnê “Nossa História”, que celebrou os 30 anos da dupla. A série de apresentações passou por diferentes cidades do Brasil e também pelo exterior, com shows lotados.
A expectativa agora fica para novembro de 2026, quando os irmãos prometeram revelar mais informações sobre o projeto previsto para o próximo ano.
História da dupla
Formada em 1989, quando Sandy e Junior ainda eram crianças, a dupla se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira. Filhos do cantor sertanejo Xororó e da empresária Noely, os irmãos cresceram sob os olhos do público e construíram uma trajetória que ultrapassou a música.
Além dos shows e dos sucessos nas paradas, Sandy e Junior também tiveram participação em programas de televisão, filmes e protagonizaram uma série própria exibida nos anos 2000.
Entre as músicas mais conhecidas da dupla estão “Maria Chiquinha”, “Vamos Pular”, “As Quatro Estações”, “A Lenda”, “Era uma vez” e “Dig-Dig-Joy”.
A dupla encerrou oficialmente a parceria em 2007, após 17 anos de carreira. Ao longo desse período, Sandy e Junior lançaram 16 álbuns na discografia principal e, segundo dados divulgados sobre a carreira, ultrapassaram a marca de 20 milhões de discos vendidos, além de terem mais de 300 produtos licenciados.
Agora, quase duas décadas após o fim da dupla e sete anos depois da turnê “Nossa História”, os irmãos voltam a movimentar os fãs com a promessa de um novo projeto em São Paulo para 2027.