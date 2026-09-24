Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (23), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, após tentar fugir de um cerco da Guarda Municipal, conduzindo um Fiat Argo roubado de um motorista de aplicativo - a vítima havia sido assaltada por dois bandidos armados, em Jundiaí, há alguns dias, quando os ladrões solicitaram uma corrida e o enganaram, levando-o para uma 'armadilha'

Durante a madrugada, a GM recebeu informações de que o Fiat Argo, roubado na rua Congo, estava circulando pelo bairro Jundiaí Mirim utilizando placas furtadas de um Honda Fit.

Foi realizado um cerco envolvendo equipes do Apoio Tático, Operações com Cães e Patrulhamento Comunitário, com apoio da Central de Monitoramento, além de equipes da Polícia Militar. Apesar do cerco, o veículo não foi localizado naquele primeiro momento.