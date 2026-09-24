Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (23), no Jardim São Camilo, em Jundiaí, após tentar fugir de um cerco da Guarda Municipal, conduzindo um Fiat Argo roubado de um motorista de aplicativo - a vítima havia sido assaltada por dois bandidos armados, em Jundiaí, há alguns dias, quando os ladrões solicitaram uma corrida e o enganaram, levando-o para uma 'armadilha'
Durante a madrugada, a GM recebeu informações de que o Fiat Argo, roubado na rua Congo, estava circulando pelo bairro Jundiaí Mirim utilizando placas furtadas de um Honda Fit.
Foi realizado um cerco envolvendo equipes do Apoio Tático, Operações com Cães e Patrulhamento Comunitário, com apoio da Central de Monitoramento, além de equipes da Polícia Militar. Apesar do cerco, o veículo não foi localizado naquele primeiro momento.
Já pela manhã, durante patrulhamento do Apoio Tático pelo Jardim São Camilo, com o objetivo de localizar o veículo, os GMs tiveram êxito. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma tentativa de fuga pelas ruas do bairro. Equipes de outras divisões da GM chegaram em apoio e fizeram um novo cerco.
Ao se ver encurralado, o condutor abandonou o carro em uma viela e continuou a fuga a pé, conseguindo escapar.
Ainda pelo bairro, enquanto averiguavam informações sobre o carro roubado e constatavam a adulteração das placas, os guardas receberam a informação de que o suspeito estaria tentando fugir do São Camilo em outro veículo, pertencente à sua esposa.
Os agentes realizaram buscas e localizaram o homem. Ele já estava com outra roupa, vestida por cima das roupas que usava momentos antes, durante a fuga.
Ele foi detido e conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O homem também será investigado pela Polícia Civil por possível participação no roubo do carro.
O veículo foi devolvido ao trabalhador motorista de aplicativo.