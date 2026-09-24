Com a aproximação do fim do ano, o comércio e o setor de serviços começam a se preparar para o aumento da demanda e, consequentemente, para a contratação de novos profissionais. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil estima a abertura de cerca de 130 mil vagas temporárias e efetivas no país até o fim de 2026. O número representa 12 mil postos a mais do que o projetado para o mesmo período de 2025.
Segundo o levantamento, o principal motivo para as contratações é justamente o aumento da demanda esperada para o período, apontada por 59% dos empresários entrevistados. As funções mais procuradas devem ser vendedor (23%), ajudante (22%) e entregador (10%), seguidas por manicure, caixa e recepcionista.
Em Jundiaí, a expectativa também é de que o movimento de fim de ano gere novas oportunidades no comércio e nos serviços, acompanhando o comportamento observado no mercado nacional. Para os empresários, o período representa a necessidade de reforçar as equipes para atender ao aumento do fluxo de consumidores.
“O fim do ano é um período importante para o comércio e também para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. Além de atender à demanda das empresas, essas contratações podem abrir portas para profissionais que buscam uma primeira experiência ou uma oportunidade de efetivação”, destaca Edison Maltoni, presidente da CDL Jundiaí.
Maioria das vagas deve ser com carteira assinada
A pesquisa aponta que 50% das contratações previstas serão com carteira assinada (CLT). Do total, 39% das oportunidades devem ser para postos por tempo indeterminado, enquanto metade das empresas que pretendem contratar prevê a abertura de vagas temporárias.
A remuneração média projetada é de R$ 1.805, e 71% das empresas que contratarão pretendem oferecer algum tipo de benefício, principalmente vale-transporte, vale-alimentação ou refeição e transporte fornecido pela própria empresa.
Segundo a pesquisa, a média de efetivação é de um profissional por empresa entre aquelas que contratam temporários, mostrando que a experiência pode também abrir caminho para uma contratação permanente.