Com a aproximação do fim do ano, o comércio e o setor de serviços começam a se preparar para o aumento da demanda e, consequentemente, para a contratação de novos profissionais. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil estima a abertura de cerca de 130 mil vagas temporárias e efetivas no país até o fim de 2026. O número representa 12 mil postos a mais do que o projetado para o mesmo período de 2025.

Segundo o levantamento, o principal motivo para as contratações é justamente o aumento da demanda esperada para o período, apontada por 59% dos empresários entrevistados. As funções mais procuradas devem ser vendedor (23%), ajudante (22%) e entregador (10%), seguidas por manicure, caixa e recepcionista.

Em Jundiaí, a expectativa também é de que o movimento de fim de ano gere novas oportunidades no comércio e nos serviços, acompanhando o comportamento observado no mercado nacional. Para os empresários, o período representa a necessidade de reforçar as equipes para atender ao aumento do fluxo de consumidores.