Produzir alimentos sem deixar de cuidar do solo e dos recursos naturais tem levado os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) a adotarem diferentes estratégias no campo. Em Jundiaí, há incentivo financeiro para melhorias nas propriedades. Em Várzea Paulista e Itupeva, resíduos de poda são transformados em material orgânico para uso na agricultura. Jarinu remunera produtores por ações de conservação ambiental e Louveira incentiva o cultivo protegido e a redução do uso de agroquímicos.

Em Jundiaí, as ações estão concentradas no Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Em 2026, foram destinados R$ 1,5 milhão para 180 propriedades rurais, com recursos para conservação e recuperação do solo, adequação ambiental, tecnificação da agricultura, seguro agrícola e apoio ao agronegócio sustentável.

O programa também contempla práticas agroecológicas e sistemas agroflorestais. A Secretaria de Agronegócio, porém, informa que não possui dados sistematizados sobre quantos produtores adotam técnicas específicas, como compostagem, adubação verde, controle biológico e sistemas agroflorestais.