A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza, a partir da próxima segunda-feira (28) até sábado (3 de outubro), a 15ª edição da Semana do Corpo Humano. A iniciativa aproxima estudantes das redes pública e particular de Jundiaí e região da ciência, do conhecimento sobre o corpo humano e do universo da Medicina.

A abertura oficial será realizada às 8h30, na Unidade 1 da FMJ, com a presença do diretor da instituição, Prof. Dr. Evaldo Marchi, do Dr. César Carvalho, idealizador da Semana do Corpo Humano, além de autoridades convidadas e representantes da faculdade.

Durante a solenidade, o ginecologista Dr. Rogério Bonassi ministrará a palestra “A Origem da Vida”, tema central desta 15ª edição. Após a cerimônia de abertura, a instituição receberá a primeira escola participante, dando início à programação de visitas.