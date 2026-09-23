A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza, a partir da próxima segunda-feira (28) até sábado (3 de outubro), a 15ª edição da Semana do Corpo Humano. A iniciativa aproxima estudantes das redes pública e particular de Jundiaí e região da ciência, do conhecimento sobre o corpo humano e do universo da Medicina.
A abertura oficial será realizada às 8h30, na Unidade 1 da FMJ, com a presença do diretor da instituição, Prof. Dr. Evaldo Marchi, do Dr. César Carvalho, idealizador da Semana do Corpo Humano, além de autoridades convidadas e representantes da faculdade.
Durante a solenidade, o ginecologista Dr. Rogério Bonassi ministrará a palestra “A Origem da Vida”, tema central desta 15ª edição. Após a cerimônia de abertura, a instituição receberá a primeira escola participante, dando início à programação de visitas.
Ao longo da semana, cerca de 3,5 mil estudantes das redes pública e particular de Jundiaí e região devem passar pela FMJ. Cada grupo participará de uma experiência com duração aproximada de 2h30, preparada pelos alunos do primeiro ano de Medicina.
A programação inclui atividades no macromodelo do corpo humano, observação em microscópios, gincanas, experiências educativas e visita ao Museu do Corpo Humano. A proposta é proporcionar aos estudantes uma experiência prática e interativa, aproximando-os de conceitos relacionados à ciência, ao funcionamento do organismo e à Medicina.
As visitas serão realizadas diariamente, das 8h às 18h30, durante o período do evento.
Criada como uma iniciativa de extensão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a Semana do Corpo Humano chega à 15ª edição consolidada como uma ação de aproximação entre a instituição de ensino e a comunidade escolar de Jundiaí e região. A programação busca despertar o interesse dos estudantes pela ciência e ampliar o contato com conhecimentos que fazem parte da formação médica.