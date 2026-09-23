23 de setembro de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Trio é detido suspeito de tentar furtar residência em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O trio foi abordado, detido e conduzido à Central de Flagrantes
O trio foi abordado, detido e conduzido à Central de Flagrantes

Dois homens foram presos e um adolescente foi detido por policiais militares, na tarde desta quarta-feira (23), suspeitos de tentar furtar uma residência no Jardim do Lago, em Jundiaí. O flagrante ocorreu depois que a equipe percebeu o portão da casa entreaberto e uma movimentação considerada suspeita no interior do imóvel.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram a residência com o portão aberto. Diante da situação, desembarcaram da viatura para verificar o que estava acontecendo.

No local, os agentes flagraram três pessoas tentando retirar objetos da casa. O trio foi abordado, detido e conduzido à Central de Flagrantes.

Durante a ocorrência, os policiais também constataram que um dos suspeitos já havia sido preso anteriormente por furto e deixado a cadeia em fevereiro deste ano.

Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, os três permaneceram à disposição da Justiça.

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