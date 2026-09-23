A 33ª Subseção da OAB de Jundiaí realizou nesta terça-feira, dia 22 de setembro, a segunda rodada da sabatina com os candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral na cidade.
Ao todo, dez nomes foram convidados. Compareceram presencialmente quatro candidatos: Luiz Fernando Machado (PL), Silas Feitosa (MDB), Antônio Carlos Albino (Novo) e Rosaura Almeida (PT). Seis não participaram, mas apresentaram justificativa prévia. O Dr. Cláudio Miranda, Padre André, Cristiano Lopes e Ellen Martinelli justificaram a ausência. O Dr. Caboclo enviou carta agradecendo o convite e explicou que está com a esposa internada na UTI e pediu que seu currículo fosse lido durante o encontro.
Trajetórias dos candidatos
No primeiro bloco, os candidatos falaram por que disputam uma vaga na Câmara dos Deputados.
Albino agradeceu a oportunidade e fez um relato pessoal. Disse que foi engraxate na infância, presidiu a Câmara Municipal por duas vezes, é advogado e atuou como policial civil por 27 anos. Entre as propostas, destacou a defesa da diminuição da maioridade penal e a causa dos neurodivergentes. “Autistas crescem e precisam de emprego, então a gente precisa estar de olho nessas pessoas”, afirmou.
Luiz Fernando iniciou desejando pronto restabelecimento à esposa do Dr. Caboclo. Em seguida, lembrou sua trajetória: foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Jundiaí por duas vezes. Afirmou que quer levar essa experiência em gestão para Brasília, com foco na defesa dos interesses da cidade e da região.
Rosaura destacou ter mais de 40 anos na educação pública, na militância desde 1991 e filiação ao PT nos anos 90. Mencionou que participou da implementação do SUS e já presidiu o Sindicato dos Supervisores de Ensino. Disse ser fundamental a abertura ao diálogo democrático promovida pela OAB em momento de polarização.
Silas Feitosa também desejou melhoras à esposa do Dr. Caboclo. Disse que é cientista político e sociólogo, professor universitário, trabalhou com muitos políticos da cidade e acumulou experiência acompanhando diferentes gestões. Afirmou que quer discutir as raízes dos problemas brasileiros.
Proposta no segundo bloco
No segundo bloco foram abertas as perguntas. Elas foram elaboradas pela sociedade, por instituições e pela própria OAB, divididas em onze eixos: saúde, educação, esporte, segurança pública, cultura, desenvolvimento econômico, meio ambiente, economia, mobilidade e infraestrutura, emendas parlamentares e advocacia.
Albino disse que quer acabar com a reeleição. Para ele, o problema da corrupção está ligado à permanência no poder. “É uma formação de quadrilha hoje”, afirmou. Defendeu ainda impeachment de juiz e prisão no enfrentamento ao crime organizado.
Luiz Fernando falou de transparência no uso do orçamento e da “necessidade de implementar medidas que combatam a falta de transparência na gestão pública”.
Rosaura defendeu valorização das culturas das comunidades, visão da diversidade do país e que “verbas públicas da cultura cheguem a quem vive dela”.
Silas falou sobre emendas parlamentares e disse que pretende tratar muito da segurança pública. “Meu enfoque estará essencialmente voltado à segurança pública”. O candidato associou alguns bairros a uma segunda cracolândia devido a falta de segurança.
A vice-presidente da OAB Jundiaí, Raphaela Germano de Lemos, lembrou que já é o terceiro ano consecutivo de sabatinas na OAB. “Nós somos a casa da cidadania e da advocacia. Trazer essas discussões para o centro do debate é muito importante”, disse. Segundo ela, a sabatina abre uma importante reflexão também para questões que envolvam a profissão dos advogados, além da relevância para a cidadania.