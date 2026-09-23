Ao todo, dez nomes foram convidados. Compareceram presencialmente quatro candidatos: Luiz Fernando Machado (PL), Silas Feitosa (MDB), Antônio Carlos Albino (Novo) e Rosaura Almeida (PT). Seis não participaram, mas apresentaram justificativa prévia. O Dr. Cláudio Miranda, Padre André, Cristiano Lopes e Ellen Martinelli justificaram a ausência. O Dr. Caboclo enviou carta agradecendo o convite e explicou que está com a esposa internada na UTI e pediu que seu currículo fosse lido durante o encontro.

A 33ª Subseção da OAB de Jundiaí realizou nesta terça-feira, dia 22 de setembro, a segunda rodada da sabatina com os candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral na cidade.

No primeiro bloco, os candidatos falaram por que disputam uma vaga na Câmara dos Deputados.

Albino agradeceu a oportunidade e fez um relato pessoal. Disse que foi engraxate na infância, presidiu a Câmara Municipal por duas vezes, é advogado e atuou como policial civil por 27 anos. Entre as propostas, destacou a defesa da diminuição da maioridade penal e a causa dos neurodivergentes. “Autistas crescem e precisam de emprego, então a gente precisa estar de olho nessas pessoas”, afirmou.

Luiz Fernando iniciou desejando pronto restabelecimento à esposa do Dr. Caboclo. Em seguida, lembrou sua trajetória: foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Jundiaí por duas vezes. Afirmou que quer levar essa experiência em gestão para Brasília, com foco na defesa dos interesses da cidade e da região.