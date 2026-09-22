Um eletricista de 44 anos, preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra uma mulher de 22 anos dentro de um supermercado na rodovia Geraldo Dias, em Jundiaí, foi colocado em liberdade durante audiência de custódia.
A decisão concedeu liberdade provisória ao homem, mas estabeleceu medidas cautelares. Entre as determinações está a proibição de qualquer contato com a vítima, além da obrigação de manter distância mínima de 200 metros dela.
Segundo a decisão judicial, caso o homem descumpra as medidas impostas, poderá ser expedido mandado de prisão preventiva.
O CASO
A ocorrência aconteceu na tarde do último domingo (20). A mulher acionou a Polícia Militar e relatou que havia sido seguida pelo homem enquanto circulava pelos corredores do supermercado. Segundo a vítima, ele teria feito comentários e proferido frases de conotação sexual.
Os policiais da 1ª Cia do 49º Batalhão foram até o estabelecimento e localizaram o suspeito. Aos agentes, ele afirmou que apenas havia feito um elogio à mulher por sua beleza.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde a ocorrência foi registrada e ele acabou preso em flagrante.
Durante a audiência de custódia, realizada posteriormente, a Justiça concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares determinadas.