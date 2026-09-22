Um eletricista de 44 anos, preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra uma mulher de 22 anos dentro de um supermercado na rodovia Geraldo Dias, em Jundiaí, foi colocado em liberdade durante audiência de custódia.

A decisão concedeu liberdade provisória ao homem, mas estabeleceu medidas cautelares. Entre as determinações está a proibição de qualquer contato com a vítima, além da obrigação de manter distância mínima de 200 metros dela.

Segundo a decisão judicial, caso o homem descumpra as medidas impostas, poderá ser expedido mandado de prisão preventiva.