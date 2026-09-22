Um homem de 67 anos, acusado de ter cometido um homicídio em 2017, em Itupeva, foi preso por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão na manhã desta terça-feira (22), em Louveira. A prisão ocorreu mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Os cabos Correia e Gamero receberam informações sobre possíveis paradeiros de um homem procurado pela Justiça por homicídio qualificado. Com base nos dados, os policiais passaram a patrulhar as imediações dos endereços indicados, até que conseguiram localizá-lo.

Ao ser abordado e questionado pelos policiais, o homem contou sobre o crime, relatando que se desentendeu com um desafeto em Itupeva, em 2017, e que, na ocasião, o matou com diversas facadas.