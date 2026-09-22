22 de setembro de 2026
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FACADAS NO DESAFETO

Idoso de 67 anos acusado de homicídio é preso pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O idoso foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido
O idoso foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido

Um homem de 67 anos, acusado de ter cometido um homicídio em 2017, em Itupeva, foi preso por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão na manhã desta terça-feira (22), em Louveira. A prisão ocorreu mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Os cabos Correia e Gamero receberam informações sobre possíveis paradeiros de um homem procurado pela Justiça por homicídio qualificado. Com base nos dados, os policiais passaram a patrulhar as imediações dos endereços indicados, até que conseguiram localizá-lo.

Ao ser abordado e questionado pelos policiais, o homem contou sobre o crime, relatando que se desentendeu com um desafeto em Itupeva, em 2017, e que, na ocasião, o matou com diversas facadas.

Ele foi conduzido à delegacia, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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